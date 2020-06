Sharon Cuneta sa nagbantang mangri-rape kay Frankie: ‘Hahanapin kita, hindi kita patatahimikin’

ADVERTISING

HINDI pinalampas ni Megastar Sharon Cuneta ang post ng isang netizen na nagngangalang Sonny Alcos na binabantaang gagahasain ang anak niyang si Frankie Pangilinan.

Post ng netizen: “Pasalamat ka iha, kung ang edad ko 12 yrs. magtago ka na sa tatay mong senador kiko matsing pangillinan dahil hahanain kita para gahasain. Tapos sisihin mo tatay mo dahil hindi ako makukulong.”

Galit na reaksyon naman ni naman ni Sharon: “What an a**h**e of a father. Considering may anak kayong babae. Oo alam namin. At anuman ang pambabastos ng isang tunay na hayop na tulad mo sa asawa ko at LALONG-LALO NA SA ANAK KONG DALAGA, ay pagpapatunay lamang na may mga demonyong nasa mundo na tulad mo. Kaya tama ang ginagawa ng anak kong disente at matalino.”

Ayon pa sa megastar, ang ginawa ni Alcos na umaming supporter ni Pangulong Duterte ay isang kahihiyan sa presidente.

“Pinagmamalaki mo pang DUTERTE SUPPORTER KA, ganon ba? Alam mo bang kahihiyan ka sa Pangulo? At para sa kaalaman ng isang bobong katulad mo, ang Juvenile Justice Law ay hindi para hindi parusahan ang mga kabataang may krimen kundi kung seryoso ang offense ay pananagutan pa rin ngunit ihiwalay sila sa mga hardened criminals na maaaring abusuhin naman sila – at managot sa isang prosesong angkop sa kanilang pagiging menor de edad!

“Ayon sa batas kung serious offense, minimum isang taon pa rin silang kulong at maaaring mas matagal. BAGO KASI MAMINTAS NG BATAS NA GAWA NG SENADOR, ARALIN MUNA. (Sorry po mga Sharonians but this monkey crossed the line.),” ani Sharon.

Patuloy niyang post, “BOBO. TANGA. HIGIT SA LAHAT, WALA KANG TAKOT SA DIYOS! Ang kapal ng pagmumukha mong patulan ang issue at pagsalitaan ng ganito ang anak ko! Tayong dalawa ang magharap – di ko man lang iistorbohin ang asawa kong humarap sayo – tutal baka magmukha kang aso pag ako nakaharap mo! Di kita uurungan.

“HINDI MO AKO KILALA PAG ANAK KO NA ANG BINASTOS MO. O, BAKIT TINANGGAL MO NA ANG LAHAT NG SOCIAL MEDIA ACCOUNTS MO AT PINALITAN MO PATI PICTURES? We are now verifying our leads to your employers. Wow kung puede lang liparin!!!

“I WILL PERSONALLY MAKE SURE THIS KABABUYAN YOU HAVE POSTED TO DISRESPECT MY DAUGHTER IN THIS DESPICABLE, MALICIOUS AND INSIDIOUS WAY WILL BE OF GREAT INTEREST TO THEM. I AM ALSO FORWARDING THIS TO SEC. MEYNARD GUEVARRA WHO HAS BEEN MY FRIEND AND LAWYER SINCE 1992. HAHANAPIN KITA. I WILL FIND YOU. YOU FACE ME, YOU COWARD. DUWAG. TANDAAN MO KUNG SINO AKO. NANAY NI KC, FRANKIE, MIEL, AT MIGUEL. YOU CROSSED THE LINE. GOD HELP ME AND THE LAW! GOD HELP YOU WHEN I FIND YOU. HINDI KITA PATATAHIMIKIN.

“TANDAAN MO ITO: AKO AY ANAK NI PABLO P. CUNETA. MALI ANG BINANGGA MO, DEMONYO KA.”

Ang Instagram post ni Sharon ay naka-tag naman kay Mayor Inday Duterte (@indaysaraduterte).