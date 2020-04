Shanti Dope inaming hindi siya ‘boyfriend material’

ADVERTISING

WALANG girlfriend ngayon ang sikat na rapper/singer na si Shanti Dope. Takot pa daw siya sa commitment.

“Sa totoo lang, mahirap mag-commit sa ngayon, eh. Yon ngang matagal nang mag-asawa naghihiwalay rin,” simula niyang pahayag sa amin.

Dugtong niya, “Siguro, para sa akin darating yung punto na yon na susugal ka na diyan, na, ‘Ah, eto na yon,’ pero hindi pa ngayon yon kasi sobrang bata ko lang din.”

Si Shanti Dope ay 18 years old lang. He was born on April 15, 2001.

Isa pang dahilan kung bakit ayaw muna niyang magka-girlfriend ulit ngayon ay dahil pakiramdam niya ay hindi siya ‘boyfriend material.’

“Hindi pa ako yung boyfriend material,” natatawa niyang pahayag. “Hindi ako yung ano, eh… Hindi kasi ako yung masuyo sa babae.

“Sa ngayon, parang enjoy lang. Masarap kasing mag-enjoy lang na parang walang… hindi ka nasasakal, malaya ka sa gusto mong gawin.

“Sa totoo lang, hindi rin kasi ako yung lalaki na ako yung lumalapit, kumbaga hinahayaan ko lang (sila),” lahad pa niya.

Eh, ano ba ang hinahanap niya sa isang babae?

Natatawa at humahalakhak niyang sagot, “Siguro isang tulad nung ermats kong maalaga. Ha-ha-ha.”

Nahalata naming umiiwas si Shanti Dope na sagutin ang tanong namin kung sino ang showbiz crush. Puro tawa lang siya.

“Mahirap magsalita. Mahirap yan. Saka na, saka na,” sabi pa niya.

Nagbigay kami ng mga pangalan ng magagandang Kapamilya actress na puwede niyang pagpilian, pero aniya, “Para n’yo naman akong binubugaw niyan. Ha-ha-ha. Di na rin kasi ako nanonood ng TV, puro internet na lang.”

Huling nagkaroon ng girlfriend si Shanti Dope nung time na lumabas ang kanta niyang Nadarang. Ayaw naman niyang pag-usapan ang past relationship at ang magiging future girlfriend.

“Kasi para sa akin private yon, eh. Hindi naman dapat, kumbaga. Ayoko lang na masyasdong laman ako ng tsismisan diyan sa kanto. Hindi kasi ako yung ganun na katulad nila.

“Ayoko ng… okey na sa akin yung may nakaka-appreciate ng music ko. Pero yung buhay ko gusto ko separate yon kasi parang ibang responsibilidad yon pag binuksan mo sa kanila lalo na yung family.

“Iba yung family sa private, eh. Kumbaga dapat talaga ganun, may limitation ka rin, para sa akin, ha.

Hindi naman bawal (magka-girlfriend) sa ngayon. Ano kasi talaga, enjoy lang. Kumbaga, walang pressure kasi ayoko ng napi-pressure, eh. So music muna ang focus kasi last year nawala rin ako sa focus.

“Medyo na heartbroken ako dati, hindi ko rin alam yung gagawin kong next pagkatapos nung Nadarang. So ngayon gusto ko talagang mag-focus nang solid sa magagawa ko,” deklara ni Shanti Dope.