SethDrea at KyCine bibida sa magkaibang love story movie ng iWant

YOUNG LOVE at kilig ang bibida ngayong buwan sa iWant sa handog nitong dalawang original moves tampok ang “Kadenang Ginto” at The Gold Squad love teams nina Francine Diaz at Kyle Echarri at Andrea Brillantes and Seth Fedelin na mapapanood back-to-back simula Nobyembre 23 at 27.

Bilang bahagi ng offerings ng iWant sa unang anibersaryo nito, magkaibang love stories ang pagbibidahan ng phenomenal love teams ng KyCine (Kyle at Francine) at SethDrea (Seth at Andrea).

Bukod dito, magkakaroon din ng pagkakataon ang kanilang fans na magpasya kung alin sa dalawang pelikula ang unang mapapanood sa iWant sa pamamagitan ng pagboto sa isang Facebook poll na tatakbo mula Nobyembre 13 hanggang 22.

Sa “Silly Red Shoes” ang tambalang Kyle at Francine ang bibida, samantalang sa Wild Little Love ay sina Seth at Andrea naman.

Sa “Silly Red Shoes” na idinirek ni James Mayo at co-produced ng Dreamscape Entertainment at Spring Films, ay tampok din sina Anna Luna, Karen Reyes at Herbert Bautista.

Idinirek naman ni Benedict Mique ang “Wild Little Love” na co-produced ng Dreamscape Entertainment at LoneWolf films. Kasama rin sa cast nito sina Carmina Villaroel, Alfred Vargas, Criza Taa, Jin Macapagal at Victor Neri.

Sa pagharap nila sa entertainment press nu’ng Miyerkules ay hindi maitago ang saya na kanilang nararamdaman na meron na siang pelikula bukod pa sa afternoon series nilang Kadenang Ginto sa ABS-CBN. Ayon pa sa apat, ibang acting at kilig naman daw ang ihahatid nila sa audience sa kanilang movie.

Panoorin ang inaaabangang mga pelikula ng The Gold Squad sa iWant app (iOs at Android) o sa iwant.ph simula Nobyembre 23 at 27.