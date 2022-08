Sean de Guzman na-experience ang kabaliwan ni Cloe Barreto sa ‘The Influencer’

PAGKATAPOS magpaiyak at magpa-“Tahan”, nagbabalik si Cloe Barreto para paiyakin naman sa sarap at sa sakit si Sean de Guzman sa pelikulang The Influencer, mula sa direksyon ni Louie Ignacio.

Si Sean ay gumaganap bilang Yexel, isang sikat na social media influencer. Lagi siyang pumpunta sa bar para maka-pick up ng babae. Isa na doon si Nina. Iniyabang pa niya na nakatikim siya ng “best sex” kasama nito.

Dahil na rin dito, binali ni Yexel ang kanyang rule na pang-one time lang ang mga babae sa kanya. Muli niyang tinawagan si Nina.

Si Cloe ay si Nina. Nagkakilala sila ni Yexel sa bar at hindi na nagpatumpik-tumpik pa at nakasiping na ito. Nang tawagan siya ulit ni Yexel, pinaniwala niya ang sarili na boyfriend na niya ito.

Naging stalker siya ni Yexel at nagagalit tuwing nakikita niya ito na may kasamang ibang babae.

Kahit anong pagtataboy ni Yexel kay Nina ay hindi ito natitinag. Ano ang kayang gawin ni Nina para tuluyang mapasakanya si Yexel?

Itinuturing ni Sean na pinaka-daring ang The Influencer sa mga pelikulang nagawa niya.

Aniya, “Mas daring pa sa daring… malala as in malala talaga…As in ibinigay ko na ang lahat, kasi ang ganda ng istorya eh, kasi hindi mo inaasahan na magiging ganoon ang kalalabasan ng istorya.”

Ito ang ikalawang pelikula ni Cloe na isinulat ng kanyang kaibigan na si Quinn Carrillo, ang writer ng Tahan.

Mapapanood ang The Influencer sa Vivamax simula August 12, 2022. Produced by 3:16 Media Network at Mentorque Productions. Kasama rin sa cast ng pelikula si Ms. Elizabeth Oropesa.