SB19 bawal mag-girlfriend; tanggal agad pag sumuway

Ang SB19 ay binubuo ng limang miyembro — Justin, Sejun, Stell, Josh at Ken – na dumaan sa halos apat na taong training sa pagsayaw, pagkanta at personality development under the Korean supervisions bago sila ini-launch sa Pilipinas.

Matindi ang disiplinang ini-impose sa SB19 ng kanilang Korean management team – no drugs, no girlfriend, at dapat professional o hindi nale-late. Kapag may isa raw na na-violate sa mga rules na ito ay kaagad tatanggalin sa grupo.

Very much aware naman ang SB19 tungkol dito. Though minsan, hindi raw naiiwasang nagka-clash sila pero napapag-usapan naman daw agad nila ito at nare-resolve kung anumang little conflict ang pinagdadaanan nila.

Sa SB19, malakas ang hatak ni Justin dahil siya ang pinaka-pogi. Halata ring mas marami siyang followers sa social media. Ayon sa apat niyang kasamahan, hindi raw naman ito nagiging isyu kahit mas tinitilian si Justin. Yung kasikatan daw ni Justin ay nakakadagdag din para sa grupo.

“Member si Justin ng SB19 kaya proud kami sa kanya and masaya kami kasi nakakatulong din sa amin yung fans niya,” katwiran ng apat.

Isa sa pinakamalaking achievement ng SB19 ay ang pagpasok nila sa Billboard Social 50 ng Korea at ang patuloy na pamamayagpag ng bagong single nilang Alab na milyon na ang views sa Youtube.

