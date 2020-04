SAYAW NA! ‘Isa, Dalawa, Tatlo’ ni Kyline Alcantara, pampa-good vibes

ADVERTISING

MUSIC heals our soul. Mas ramdam natin ito lalo ngayon na wala tayong choice kundi manatili sa ating bahay dahil na rin sa Enhanced Community Quarantine kontra CoVid-19. Ngayon ay mas maaappreciate natin ang pop songs na magpapaligaya sa atin at magliligtas sa atin sa boredom. Nakakatamad din kasi kung puro lang tayo KDrama o movie marathon habang nakahiga o nakahilata sa sofa.

Inilabas na ng Kapuso actress na si Kyline Alcantara ang bagong music video ng kanyang single na ‘Isa, Dalawa, Tatlo’, na isang pop-dance song na swak na swak patutugin, kantahin at aralin ang dance steps habang tayo ay nasa bahay. Very bubblegum pop ang kanta na nakakabata naman talaga, huh!

Si Kyline Alcantara ang isa sa fast-rising stars ng GMA-7. Maliban sa pagbigay sa kanya ng break bilang isang singer ay very visible din ito sa kanyang panghapong teleseryeng ‘Bilangin ang Bituin sa Langit’ with Superstar Nora Aunor at Mylene Dizon at regular mainstay din siya sa Sunday variety show na ‘All-Out Sunday’.

Nag-umpisa si Kyline bilang child star sa poder ng ABS-CBN. Ang kanyang pagganap bilang kontrabida ni Andrea Brillantes sa Anna Liza ang biggest break niya sa Kapamilya network ngunit naging matumal ang pagdating ng projects nang umabot siya sa ‘awkward stage’. Sa kanyang paglipat sa GMA-7 ay nakitaan siya ng potential at kinuha bilang kontrabida sa ‘Kambal, Karibal’ kung saan niya nakasama sina Bianca Umali at Miguel Tanfelix. Dahil sa ipinakitang galing sa pagiging bida-kontrabida (may mga eksena na siya ay inaapi pero mas marami ang kanyang maldita scenes), pinagkatiwalaan siya network sa afternoon series na ‘Inagaw na Bituin’ with Sunshine Dizon and Angelika dela Cruz.

Ilan sa mga kantang inilabas na ni Kyline in the past ay ang Fake Love at sarili niyang version ng Imago hit na ‘Sundo’. Siya rin ang umaawit sa ilang OST ng Kapuso shows na ipinalabas in the recent years at nagbida ito last year sa indie film na ‘Black Lipstick’.

ADVERTISING

Panoorin at maki-indak sa ‘Isa, Dalawa, Tatlo’ ni Kyline Alcantara!

Kahit na naka-hold sa kasalukuyan ang taping ng Bilangin ang mga Bituin sa Langit, regular pa rin na mapapanood ang dalaga sa GMA Primetime via the reruns of Kambal, Karibal.

I-stream na ang ‘Isa, Dalawa, Tatlo’ na available sa inyong paboritong online store! Kyline’s second album will be out soon mula sa GMA Music.