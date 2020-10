‘Saving Sally’ nina Rhian Ramos, Enzo Marcos at TJ Trinidad, mapapanood na sa Netflix ngayong October 15

ADVERTISING

MUKHANG focused sa Pinoy animated projects ang Netflix ngayong Oktubre, ha? Pagkatapos ipalabas ang Pinoy animated series na Barangay 143 at ang Netflix-acquired sexy-themed animation na Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story, mapapanood na rin ang pelikulang ‘Saving Sally’ sa nasabing streaming site ngayong darating na Huwebes, October 15.

Ang ‘Saving Sally’ ay kuwento nina Sally (Rhian Ramos) na isang gadget inventor at comic artist na si Marty (Enzo Marcos). Silang dalawa ay high school best friends na may lihim na pagtingin pala ang lalaki sa babae. Ang kaso, nagkaroon na ng bagong boyfriend si Sally na si Nick (TJ Trinidad) na may pagka-presko ang dating. Ang pangarap ni Marty ay mailigtas ang kanyang minamahal sa kapahamakan. Romantic ba?

Naaalala namin na mahigit sampung taon ang ibinuhos ng direktor na si Avid Liongoren para matapos at maipalabas ang ‘Saving Sally’ sa Pilipinas. Isa ito sa mga pelikulang nakasama sa 2016 Metro Manila Film Festival. Ito ‘yung taon na puro mga dekalidad at independent films ang napili sa line-up ng yearly film festival. Kahit na maganda ang mga reviews nito at umani ng iba’t ibang parangal, hindi pa rin ito masyadong tumagal sa mga sinehan. Ang maganda ay nakaikot na sa iba’t ibang film festivals sa abroad ang pelikula.

Kung isa ka sa mga naka-miss sa original screening date nito sa Pilipinas, o talagang mahilig ka sa animation, bigyan niyo naman ng pagkakataon ang pelikulang ito at panoorin sa Netflix ngayong darating na October 15.

Naalala namin na ang original Sally ng pelikula ay ang dating childstar na si Anna Larrucea. Pinalitan ito ni Rhian Ramos nang magdesisyon si Anna na tuluyan nang talikuran ang mundo ng showbiz. Kung fan ka ni Rhian, mapapansin mo na bagets na bagets pa ito sa pelikula. Ang bidang lalaki nga ‘yata ay nagkaroon na rin ng sariling pamilya nang maipalabas na ang Saving Sally sa sinehan.

Panoorin ang trailer ng ‘Saving Sally’: