Sarah Geronimo, na-challenge sa kanyang bagong pelikula

KAPAG isang Sarah Geronimo starrer ang isang pelikula, expected na kumikita ito sa takilya. Wala ako maalala na sumemplang kahit isa man sa mga pelikula ng Pop Princess mula nang pasukin niya ang showbiz sa larangan ng pag-arte.

No doubt, as a singer, palaging mayroon siyang hit song. Sa pelikula, as expected, always tumatabo sa takilya ang mga pelikula niya.

I remember sa mga past movies ng dalaga, kahit sino ang ipareha mo na aktor sa kay Sarah, hindi isyu kung kikita or flopped ang pelikula dahil sigurado, her fans love her. The public loves her. The public loves her films.

Remember ang series of films nila ni John Lloyd Cruz, tiba-tiba sa takilya yun. Walang paltos. Sigurado ang palo sa takilya.

Kapag romcom kasi, expected na maghi-hit ito at kikita ang producers.

What if, sa pelikulang “Unforgettable” nina Direk Jun Lana of the Panti Sisters, Bwakaw, Die Beautiful at marami pang-iba na critically acclaimed but also a super hit sa takilya, people expect na iba ang magiging hataw nito sa publiko at sa box-office.

Sa movie, walang kasi partner ang Pop Princess. In short, she goes solo sa isang non-romcom film.

In the film, she plays Jasmine na ang lola na maysakit na naka-based sa City of Pines (Baguio) ay dadalawin nila ng aso na si Milo (Happy ang name sa movie) na naligaw sila patungong Baguio.

“It’s a different role for me. Very challenging and new for me,” pahayag ng singer-actress.

Sa katunayan, wala man leading man sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang movie career, suportado naman siya ng mga bigatin with the likes of Tirso Cruz III, Ara Mina, Regine Velasquez at Ms. Cherie Gil.

Sabi nga Ni Ms. Gil sa kanyang IG post with Sarah and Direk Perci Intalan of Idea First Company: “Another cameo stint for Viva and Idea First Productions. This time with @justsarahgph for the film UNFORGETTABLE! Happy to finally work with her.”

Personally, I’m excited to watch the film lalo pa’t sigurado ay mae-enjoy ito ngmga dog lovers dahil bahagi ng pelikula ay ang relasyon ng tao sa kanyang alagang aso na may kasabihan tayo na iba ang unconditional love na ipinapakita ng mga alaga natin sa atin.

Showing ang Unforgettable sa October 23 with a red-carpet celebrity premiere on October 21.

Reyted K

By RK Villacorta