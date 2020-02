Sarah Geronimo, kinawawa ni Mommy Divine! Matteo Guidicelli walang dalang baril sa kasal

ADVERTISING

AYON SA manager ni Sarah Geronimo at founder ng VIVA sa phone interview niya kay Raffy Tulfo sa programa nito sa radio, totoo raw na-gate crasher si Mommy Divine (nanay Sarah) sa wedding reception ni Sarah sa Shangri-La at The Fort.

“Nung dumating ako agad-agad si Mommy Divine at si Sarah ang kausap ko. So ‘yung insidente mismo na kinukuwento niya ay wala pa ako roon. Ang alam ko dumating si Mommy Divine dahil nasorpresa, in a way parang nag-gate crash siya roon sa party.

“Nagkaroon ng konting pag-uusap at pagtatalo. I think ang buong eksena na ‘yon, siyempre si Sarah ang apektado at siya ‘yung nasa gitna. Iyak siya nang iyak, ‘yun ang alam kong nangyari,” kuwento ni Boss Vic.

Ayon pa sa manager ni Sarah, si Matteo Guidicelli ang tumawag sa kanya para maging middle man sa nangyayaring gulo.

“Si Matteo ang tumawag sa akin dahil siyempre sabi niya baka mabuti ay dumating ka rito at maawat ang gulo. Agad-agad tumakbo ako roon siguro walang 10 or 15 minutes nandoon ako. Naabutan ko sa kuwartong ‘yon ay si Sarah at saka si Mommy Divine at ang kanyang bodyguard,” sambit niya.

ADVERTISING

Pagdating niya sa lugar ay una raw niyang kinausap ang ina ni Sarah.

“Agad-agad sabi ko kay Sarah, lumabas ka, kami na lang ni mommy mo ang mag-uusap. Nag-usap kami more than an hour dahil hinihintay ni Mommy Divine ang kanyang asawa na si Delfin para dumating. So hindi ko na alam ang nangyari,” wika pa ng producer ng Viva.

“Pagkatapos noon ay umalis na rin si Sarah kasama ang kanyang asawa, si Matteo, at ang alam ko sumunod ang kanyang bodyguard. Kinabukasan nakausap ko si Sarah, wala siyang nakita at wala siyang alam na sinuntok na bodyguard daw ni Matteo,” sabi ulit niya.

Itinanggi rin daw ni Sarah ang balitang sinapak ng asawa niya ang kanyang body guard.

“Ayon kay Sarah, hindi totoo ‘yon, walang baril, wala lahat, wala siyang nadinig. So ‘yun lang ang masasabi ko. Kasi kami ni Mommy Divine all the time nasa kuwarto kami nag-uusap.

“Noong time na ‘yon parang hysterical, siyempre marami siyang galit na sinasabi. Ako naman siyempre binibigyan ko siya ng time na ilabas niya ang kanyang sama ng loob,” lahad pa ni Boss Vic.

Pinayuhan din daw niya si Mommy Divine na tanggapin na lang ang naging desisyon ni Sarah na pakasalan si Matteo.

Aniya, “Sabi ko, ‘Mommy, nag-asawa na. Desisyon ni Sarah at Matteo ‘yun, so pagbigyan na natin.’ Siguro a typical mother na nagulat, nabigla ‘yun ang reaksiyon niya nung time na ‘yun. Pero tingin ko it’s just a matter of time ay maayos lahat ‘yan. So ang pakiusap ko rito parang ‘yung insidente na ‘yun about Sarah and Matteo ay personal.”

Samantala, iginigiit pa rin hanggang ngayon ng body guard na Sarah na si Jeffrey Tamara na totoong sinaktan siya ni Matteo at hindi siya nag-iimbento ng kuwento.