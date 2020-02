Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli nagpakasal na! Kasal ng Ashmat nabahiran ng lungkot!

By

WALANG naniniwala sa balitang ikakasal sina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo noong February 20 kahit pa lumabas sa kolum ni Ricky Lo ng Philippine Star ang tungkol dito. Ayon pa sa iba, fake news ito.

May nagbantay din na taga-media kay Sarah sa schedule nito kahapon para matiyak kung totoo nga ang balita pero walang kahit sino ang nakaramdam na ikakasal nga sila ni Matteo.

Maagang nagpunta si Sarah sa rehearsal niya para sa band rehearsal ng team niya sa The Voice Kids na parang normal na araw lang. May interview pa ito dapat sa TV Patrol pero hindi na natuloy dahil may kailangan daw puntahan nung bandang hapon.

Hanggang bumulaga na nga ang balita sa social media ngayong Biyernes, Feb. 21, tungkol sa pagpapakasal ng AshMat (tawag sa dalawa).

Kahapon ginanap ang civil wedding nina Sarah at Matteo sa Taguig. Na-engaged naman ang dalawa noong November 2019.

Kaya lang, marami ang nalungkot para sa Popstar royalty dahil ang dapat ay pinakamasaya sanang event ng buhay ay nabahiran ng iskandalo sa pagitan ng asawa niyang si Matteo at sa body guard mismo ni Sarah.

Ayon sa body guard ni Sarah na si Jerry Tamara sinuntok daw siya ni Matteo nang mapagbintangan siya ang nagsumbong sa nanay ni Sarah na si Mommy Divine tungkol sa civil wedding.

Hindi na namin alam ang mga sumunod na pangyayari kung nagwala ba o nag-iskandalo si Mommy Divine sa kasal o hinayaan na lang niya ang 31 years old na anak na magpakasal kay Matteo.

Anyway, best wishes Matteo and Sarah G.