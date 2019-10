Sanya Lopez vlogs about the last taping day of ‘Dahil sa Pag-Ibig’

ADVERTISING

NAGTAPOS NA ang romance-drama afternoon series ng GMA-7 na ‘Dahil sa Pag-Ibig‘. Ito ay pinagbibidahan nina Benjamin Alves, Pancho Magno, Winwyn Marquez at Sanya Lopez.

Hindi natin maipagkakaila na si Sanya ang isa sa next important stars ng GMA-7. Palaging hit ang mga programa ng dalaga at complete package nga ito: Magaling umarte, sumayaw, kumanta at napakaganda pa ng hubog ng katawan!

Through her YouTube channel na noon ay shared with her brother Jak Roberto ay inupload ng aktres ang mga eksena sa likod ng camera mula sa last taping day ng ‘Dahil sa Pag-Ibig’, kung saan sinaluhan siya ng mga cast, staff and crew ng programa. It is nice to know na kahit mabigat ang tema ng kanilang palabas ay mukhang maganda ang working relationship nila. Sure na sure na may nararamdamang separation anxiety ang mga ito, huh!