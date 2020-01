SA PAGTANGGI SA SEXY ROLES: Kim Domingo, thankful sa suporta at respeto ng fans

View this post on Instagram

Una sa lahat gusto kong magpasalamat sa mga biyayang natanggap ko nung 2019. Yung mga biyaya na mas madami pa sa inaasahan ko. Gusto ko din mag thank you sa mga taong hanggang ngayon sumusuporta sakin, nagmamahal. Kahit medyo nagbalot-balot nako andyan pa din. 🤪 Kayo ang patunay na hindi pisikal ang inyong minahal sa akin kundi kung ano talaga ako. Salamat din sa respeto. Respeto sa naging desisyon ko. Respeto sa pagbabago na nais ko. Ganito pala ang pakiramdam kapag mas madami na ang taong rumirespeto kesa bumabastos sayo. Mas masarap pa kesa sa feeling ko noon nung mga panahon na pinagpipyestahan ako ng mga tao dahil sa pisikal na naipapakita ko sa madla. Pero gusto ko din mag thank you sa mga taong yun dahil kung hindi din dahil sakanila walang Kim Domingo 😊 Kulang ang salitang thank you sa inyong lahat. Ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sakin hanggang ngayon ay maituturing kong malaking biyaya. Isa kayo sa aking inspirasyon para pagbutihin ko pa ang aking mga ginagawa. Sana samahan nyo pa din ako sa panibagong taon nanaman ng aking buhay. Mahal ko kayong lahat ❤️ Ang dami din nagrerequest na mag vlog na ako. And I’m happy to announce na soon mapapanood nyo na ang aking first vlog !☺️ SUBSCRIBE na sa aking Youtube Channel. Link in my bio 🌷