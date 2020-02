Ryza Cenon, nagbalik-tanaw sa naging karanasan nang lumipat sa ABS-CBN

ADVERTISING

SA PELIKULA muna magko-concentrate ngayon si Ryza Cenon. Bida si Ryza sa pelikula ng Viva Films na Sa Muli (with Xian Lim) at sa isa pang sexy na Kunwari Mahal Kita kasama naman sina Joseph Marco at Nathalie Hart.

“Ang maganda sa Viva, hindi sila yung namimilit na, ‘Gawin mo ‘to, gawin mo yan!’ Ikaw ang magde-decide kung gusto mo siyang gawin. Tapos kung ano yung gusto mong gawin rerespetuhin nila yon na, ‘Oh, sige ito yung gawin mo,’” simulang kuwento sa amin ng aktres.

Very thankful si Ryza sa nakaraang 2019 dahil kahit unang beses pa lang niyang sumabak sa teleserye ng ABS-CBN ay nakatrabaho niya agad ang malalaking artista ng network tulad ni Angel Locsin, Albert Martinez, Arjo Atayde sa The General’s Daughter.

Pagre-recall ni Ryza, “Nung unang lipat ko talagang lumapit ako kay Ate Angel at tinanong ko kung paano yung tungkol sa mga bashers na ganyan. Nag-advice naman siya sa akin na, ‘Hayaan mo na yang mga sinasabi nila, wala ka namang tinatapakan, kaya okey lang yan.’

“And in fairness din naman sa mga artista ng ABS, nung lumipat ako, sobrang welcome ko. Lahat sila, ‘Hi Ryza,’ pati staff, in fairness, hindi ko naman na-feel na left out ako or something.”

Natatandaan din ni Ryza na hindi kaagad siya nakasabay sa acting ng mga Kapamilya stars dahil iba ang nakasanayan niya before sa pinanggalingang network.

“Aaminin ko, hindi kaagad ako naka-adjust kasi magkaiba yung atake nila pagdating sa taping, eh. Pero siguro, mga ilang months pa bago ako naka-adjust kung paano makipag-ano sa kanila kasi hindi basta-basta artista yung kasama ko sa show, di ba?

“Siyempre, hindi ka puwedeng basta-basta umarte lang kasi lalamunin ka ng buhay. Kailangan makipagsabayan ka kasi kung hindi kawawa ka, as in, kawawa ka. Imagine, Ate Janice (de Belen), Tito Pip (Tirso Cruz III), Ate Eula (Valdez) – grabe sila.

“Kahit sina Arjo (Atayde), si Pao (Paulo Avelino) at si Inay Marya (Maricel Soriano), grabe talaga sila. Nung nakita ko pa nga lang yung cast kinabahan na talaga ako. Sabi ko, parang kailangan ko talaga yatang magseryoso dito.

“Nakakatakot at nakakahiya din sa kanila na binibigay nila yung 100 percent nila tapos ako parang baka makita nila na hindi ko binibigay yung effort ko. Kaya todo yung effort ko. Takot akong magkamali. Inoobserbahan ko yung mga galaw nila,” pagbabalik-tanaw pa ng aktres.