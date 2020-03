Ruru Madrid at Bianca Umali, pinayagan nang iladlad ang relasyon?

ADVERTISING

FOR THE LONGEST time ay pinag-uusapan sa bakuran ng GMA-7 ang lihim na relasyon diumano ng Kapuso homegrown talents na sina Ruru Madrid at Bianca Umali.

Nag-umpisa ang haka-haka nang maispatan ang dalawa sa iba’t ibang lugar na tila ‘extra sweet’. Lalong naging maingay ang kwento nang pagselosan ni Bianca ang co-star ni Ruru sa pelikula na si Jasmine Curtis-Smith na humantong sa muntikang pagbangga ng dalaga sa binata.

Just recently ay nagpost na sa Instagram ng picture si Ruru kung saan kasama niya si Bianca sa isang elevator. Silang dalawa lang. There’s nothing wrong with the photo, pero siguro ay dapat conscious tayo kung saan natin tinatapak ang mga sapatos natin, ano? Huwag tayo maging insensitive lalo na pagdating sa mga handrails na hinahawakan ng normal na tao, huh!

Hindi namin intensyon na sermonan ang magdyowang ito, pero hindi rin namin magets kung bakit sila pinagbawalan ng kanilang management na iladlad ang kanilang relasyon?

As far as we’re concerned, buwag na ang tambalan nina Ruru Madrid at Gabbi Garcia a.k.a. GabRu. In love na in love nga si Gabbi sa kanyang current boyfriend na si Khalil Ramos at si Kylie Padilla naman ang kanyang naging ka-partner nang umusbong ang tsikang may ‘something’ na sina Ruru at Bianca. On the other hand, sa ‘Sahaya’ ay mas napupusuan ng mga fans ang bagong kapartner ni Bianca roon na si Migo Adecer. Sa ibang fans ay sira na ang tambalang BiGuel kahit noong ‘Kambal Karibal’ days pa lang lalo na nang umusbong ang tsikang pinormahan diumano ni Miguel si Kyline Alcantara.

Siguro ay makakahinga na ng maluwag sina Ruru at Bianca dahil libre na sila na ipakita how they love each other. Sa totoo lang, mas bagay nga sila na magsama sa isang proyekto. Malay natin, baka mas magwork hindi lang sa personal kundi maging sa kanilang professional careers lalo pa’t puro hindi maganda ang kinalabasan sa box-office ng mga pelikula nila.

