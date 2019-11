RURU MADRID AND BIANCA UMALI: Truly, Madly, Crazily in Love!

ADVERTISING

RURU MADRID

Real Name: Jose Ezekiel Misa Madrid

Birthdate: December 4, 1997

Zodiac Sign: Sagittarius

Symbol: The Archer

Ruling Planet: Jupiter

Quality: Mutable

Element: Fire

Basic Trait: I Perceive

Closest Metal: Tin

Lucky Day: Thursday

Lucky Colors: Beige, Bronze, Blue, Indigo, Purple, Red and Violet

BIANCA UMALI

Real Name: Maria Isadora Bianca Soler Umali

Birthdate: March 2, 2000

Zodiac Sign: Pisces

Symbol: The Fish

Ruling Planet: Neptune

Quality: Mutable

Element: Water

Basic Trait: I Believe

Closest Metal: Germanium and Strontium

Lucky Day: Thursday

Lucky Colors: Silver, Sea Greens, Mauve, Purple and Violet

ADVERTISING

NAKAKALOKA naman talaga ang nagagawa ng pag-ibig! Kung minsan ay may mga nagagawa tayo lalo na kung tayo’y ‘jealous’ o ‘crazy in love’. Tila ‘yan ang ganap sa pagitan ng Kapuso young stars na sina Ruru Madrid at Bianca Umali. May muntikang pananangga at pagtatakip na nagaganap, huh! I love the way you lie, ganern?!

Sa totoo lang, bagay na bagay sina Ruru at Bianca. Sa katunayan, pakiramdam namin ay mas aariba ang mga careers nito kung sila na lang ang ipagpares. In real-life ay secret lovers na raw ang dalawa. Magtagal kaya ito? Stars, come on!

Ang kanilang vivid imagination at ambisyon ang sumisipang determinasyon ng parehong Saggitarius at Pisces sa buhay. Sabihin nating masyadong mataas ang kanilang minimithi kaya kadalasan ay nami-misinterpret sila ng iba. Hindi agad-agad sumusuko. Likas din silang mapagbigay sa kapwa. Pareho rin silang romantic at idealistic. Compatible mang pakinggan, may ilang pagkakaiba rin ang dalawang zodiacs na ito.

May pagka-passive ang Pisces, samantalang overflowing sa energy naman ang Sagittarius. Trip ng Saggitarius na lagi siyang ‘on-the-go’, na p’wedeng ikairita ng Pisces na natural na homebody at simple lang. Sensitive at madaling umiyak ang Pisces at maaring hindi niya makayanan ang pagiging outspoken ng Saggitarius, na madalas ay hindi pumipreno. Sa totoo lang, medyo nakakalurkey ang match na itetch! Minsan keri bumbum lang sila, minsan naman ay warla mode.

Ang pangangailangan ng Saggitarius na laging exposed at nasa labas ay maaaring ika-insecure ng Pisces, na hindi masyadong binabalandra ang sarili sa madla.

Hindi madali para sa lalaking Saggitarius at babaeng Pisces ang pagsasamang ito. Their differences might result to a bad break-up.

Para mag-work ang relasyong ito, kailangan nilang mag-usap nang masinsinan sa umpisa pa lang ng kanilang pagsasama. Kailangan nilang i-embrace ang big differences nila at lalo pang lagyan ng init ang similarities para bongga ever!

O ‘diba? Ruru at Bianca, sey nyo?! PAK!