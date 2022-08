Rufa Mae Quinto at Boobay, friends turned enemies sa ‘Regal Studio Presents: Super Besh’

ISANG kuwelang episode ang mapapanood ngayong Sunday sa paborito nating feel-good anthology show na ‘Regal Studio Presents‘ na pinamagatang ‘Super Besh‘. Ito ay pinagbibidahan ng Kapuso na may bonggang comeback sa GMA na si Rufa Mae Quinto at ang witty comedian/host na si Boobay.

Si Rufa Mae ay gaganap na Britney, ang may-ari ng successful Super Besh Salon habang si Boobay naman si Nicki, ang dating kaibigan ni Britney na may sama ng loob sa kanya at maghihiganti sa pamamagitan ng pagbukas ng Super Bangs Salon na malapit sa puwesto ng Super Bangs.

Hindi mapigilan ng dalawa na magbardagulan sa tuwing nadadaanan ang isa’t isa, pero lahat ng ito ay magbabago nang malaman nila na nagkakainlaban na sina Selena, anak ni Britney, at Justin, ang younger brother ni Nicki. Magiging hudyat ba ito ng kanilang pagbabati o lalong lalala ang gulo sa pagitan nila?

Kasali rin sa episode para magdala ng kilig ang Mano Po: The Family Fortune hunk actor na si Dustin Yu bilang Justin at False Positive star na si Yvette Sanchez bilang Selena. Bagay na bagay, ‘diba?

Exciting abangan ang kuwelang showdown ng Original Booba na si Rufa Mae Quinto at ng kanyang impersonator turned competent comedian na si Boobay. Go, go, go!

Panoorin ang Regal Studio Presents: Super Besh ngayong August 14, Sunday at 4:35pm sa GMA pagkatapos ng GMA Blockbusters.