Rocco Nacino ’di nahirapang makipagtrabaho sa ilang Kapamilya stars sa ‘Write About Love’

AYON SA Kapuso actor na si Rocco Nacino ay masaya ang naging experience niya working with Kapamilya actors Joem Bascon, Miles Ocampo ang Yeng Constantino in the 2019 MMFF movie Write About Love na prinodyus ng TBA Studios from the direction of Crisanto Aquino.

“It was surprisingly easy to work with all of them at napaka-welcoming nila. Siyempre, ako yung kailangang mag-effort to break yung ice,” pahayag ng aktor.

Paano ba niya ide-describe sina Joem, Yeng at Miles?

“Si Joem kaibigan ko yan, pero first time ko siyang makatrabaho. And to see him actually work naging tagahanga ako. Sabi ko, kaya pala Joem is Joem.

“Si Miles naman, she is super enthusiastic sa mga eksena niya. Kumbaga, yung istorya at yung character ay ginawa para sa kanya,” paglalarawan niya sa dalawa.

“Yeng is a different kind of enthusiastic kasi iba yung mundo niya, eh, sa pagkanta, music industry. Ang dami niyang tanong sa akin on how to be an actor, paano gumawa ng mga eksena. So it’s nice na at least ngayon parang nakakabahagi ako ng kaalam niya sa pag-arte,” lahad naman niya tungkol kay Yeng.

Inamin din ng aktor na nakaramdam siya ng kaba nung simula ng syuting ng Write About Love dahil baka hindi niya makasundo ang mga co-stars.

“I walked into the set na kabado. Ang dami kong tanong, medyo dina-doubt ko yung sarili ko na, ‘Magagawa ko ba ito? Pataasan ba ito ng galing o pakitang gilas ba ito?’ Pero hindi, eh, it became very, very easy and everyone just wanted to create something really beautiful,” sabi pa niya.

Handa rin daw siyang makatrabaho sa iba pang mga pelikula ang iba pang Kapamilya actors kung mabibigyan siya ng pagkakataon.

Showing na ang Write About Love simula Dec. 25.