RK Bagatsing at Jane Oineza, bida sa ‘Us Again’

MAY PAHABOL sa love month ang Regal Entertainment. Kahapon ay inilabas na nila ang full trailer ng kanilang Post-Valentine offering na ‘Us Again‘ na pinagbibidahan ng Kapamilya stars na sina RK Bagatsing at Jane Oineza under the direction of Joy A. Aquino.

Ilang araw na rin nagpopost ng mga larawan ang social media team ng Regal para sa nasabing pelikula. Nagkasama na noon sa Precious Hearts Romances presents ‘Araw Gabi’ sina RK at Jane pero ito ang first time na sila talaga ang bida. Ang hindi lang natin masiguro ay kung sila ba ang magkakatuluyan sa pelikulang ito, o tayo ba ay papaasahin lang?

Napapansin namin na tila paborito ng Regal si Jane Oineza. Last year ay naka-dalawang pelikula ito (Finding You and Ang Henerasyong Sumuko sa Love) at balita namin ay marami pang movie projects na nakalatag para sa dalaga. Matagal na rin natin siya hindi napapanood sa telebisyon kaya for sure ay excited na ang mga loyal fans niya. Bakit nga ba hindi pa nagbibida si Jane sa kanyang sariling teleserye? Paging ABS-CBN!

Si RK naman ay nagiging paboritong leading man na rin ng Regal. Last year ay siya ang ipinares kay Sue Ramirez sa 2019 Pista ng Pelikulang Pilipino entry na ‘Cuddle Weather’ kung saan hindi lang katawan ang pinakita nito – pati na rin ang kanyang drama and comedic timing.

Base sa trailer ng ‘Us Again’ ay mukhang dalawang tao na obviously in love with each other pero hindi maging ‘official’ ang kanilang relasyon. May cheating angle ba ito? May tama at mali ba pagdating sa love? Puwede bang maging sila o maging sila ulit or is it too late dahil napagod na sa kahihintay ang isa?

In fairness, refreshing naman ang atake ng trailer at mukhang mananakit sina RK at Jane sa pelikulang ito. Bakit ba puro mabibigat ang tema ng mga ‘romance’ films natin ngayon? Ganun na ba talaga ka-jaded sa love ang kabataan ngayon? Kahit pa mukhang pa-wasak ng puso ang ‘Us Again’, papanoorin pa rin namin ito dahil love namin sina RK at Jane.

Showing na on cinemas nationwide simula sa February 26 ang ‘Us Again’.