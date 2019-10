Richard Gutierrez at Sarah Lahbati, nag-announce na ng wedding date

ADVERTISING

NAG-ANNOUNCE na ng wedding date ang matagal nang magkasintahan at may dalawang anak na sina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati.

Ginanap ang announcement sa programang ASAP ng ABS-CBN na sinundan ng isang pocket presscon para sa entertainment press at bloggers. Naging engaged ang couple noong July of 2017 and the wedding will finally happen on March 2020. Wala nga lang exact date kung kailan ito, huh.

Ani Richard, “We are happy to announce that we are finally getting married on March 2020 here in Manila. And we are looking forward to that date.”

Ayon naman kay Sarah, pinili nila ang buwan ng March para sa kanilang edding dahil ang anak nilang si Zion ay ipinanganak nung March. Same month din daw ito nung engagement nila ni Richard three years ago.

May listahan na rin daw sila ng mga ninong at ninang at naisip na rin nila ang motif ng kasal at ia-announce daw nila ito gradually sa ibang mga Kapamilya shows.

When asked kung ilang anak pa ba ang gusto nila, sabi ni Richard, hindi pa raw nila sure. Kontento na raw sila having two children ngayon.

Of course, magkakaroon pa rin sila ng honeymoon after the wedding, pero kung may trabaho daw, puwede nila itong i-postponed.

Sa tanong naman kung bakit mas pinili nilang dito magpakasal sa Pilipinas kesa sa Switzerland, ayon sa couple, mas marami raw sa mga kamag-anak nila at kaibigan ang nandito sa Manila at mas madali para sa kanila ang magpunta sa kanilang kasal.

La Boka

by Leo Bukas