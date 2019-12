Ricci Rivero inuulan ng mga indecent proposals mula sa kung sinu-sinong mayayamang bading

MATAGAL nang walang girlfriend ang basketball heartthrob ng UP Maroons na si Ricci Rivero mula nung maglaro siya sa UAAP.

Choice ko din po, kasi siguro it’s hard din naman to give your commitment, to commit yourself to a girl pero hindi mo talaga siya maipa-prioritize kasi nga busy din, so mahirap din yon for her, so for me, baka magka-problem lang,” paliwanag niya sa amin.

Hindi rin niya masabi kung hanggang kailan siya magiging single.

“Not my priority po talaga ang magka-girlfriend eh,” giit pa niya. “But if ever, simple lang naman ang gusto ko sa babae – yung God fearing and family oriented. It doesn’t matter din kung showbiz siya or non-showbiz,” lahad pa ng 21-year-old player.

Aminado si Ricci na sa status niya ngayon ay palagi siyang nakakatanggap ng mga indecent proposals mula sa mga bading.

“Yeah, meron. Pero ako kasi, sobrang dami ko talagang friends na nasa part ng LGBT and it’s not a big deal talaga. Sila kasi yung sumusuporta din naman at nagpapaingay talaga especially sa iba’t ibang industry. Yeah, kailangan you have to deal with them also.”

Pero hindi pa raw naman siya dumating sa point na may pinatulang bading dahil sa material needs niya.

“May mga nagsabi na rin sa akin ng ganyan. Kung ano raw ang gusto ko ibibigay nila, but then, as long as kaya pa naman po why do I have to ask for help. Hindi, eh,’ rason niya.”