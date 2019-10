Ria Atayde, may hugot sa kanyang short and sexy hair?

ADVERTISING

SUPER LIKE ko ang short hair ni Ria Atayde. Palagi ko kasi siya nakikita na kung hindi shoulder length ang buhok niya, mas mahaba pa below her balikat.

Mas bumata si Ria. Mas refreshing. Bagay na bagay sa dalaga na until now, she doesn’t want to confirm nor deny ang kanyang romantic alliance with actor JM de Guzman na love naman ng mudra niya na si Sylvia Sanchez who plays Luz as JM’s mom in Kapamilya Network’s Pamilya Ko na napapanood as pre-programing for TV Patrol.

The last time I’ve heard, isang non-showbiz guy diumano ang last boyfie ng dalaga. Siya kaya ang dahilan kung bakit nagpaikli ng buhok ng dalaga?

Showbiz man o hindi at nakaka-inspire kay Ria, I think there is nothing wrong as long asinspired magtrabaho ang dalaga at hindi abala ang aktor sa showbiz career niya.

For now, catch Ria in every Sunday’s mini-series Parasite Island sa Kapamilya Network. Tulad sa kasabihan sa showbiz, mas madaling “ma-fall” kapag palagi mo nakakasama ang lalaking close sa puso mo.

Hindi kaya may something na pinagdadaanan ang dalaga sa kanyang buhay pag-ibig na kasabihan na kapag ang babae ay nagpaikli ng buhok ay may “hugot” ito sa buhok nya lang?

Reyted K

By RK Villacorta