Rhian Ramos, balik-teleserye sa ‘Love of my Life’

ADVERTISING

MISS NIYO na ba ang Kapuso leading lady na si Rhian Ramos? Good news dahil balik-trabaho ang British-Pinay actress sa bagong family drama na ‘Love of my Life‘.

Sa sexy-romance series with Lovi Poe and Dennis Trillo na ‘The One That Got Away’ na nagtapos noong 2018 pa ang last TV project ni Rhian. On the big screen naman ay huli itong lumabas sa ‘Kung Paano Siya Nawala’ with Kapamilya actor JM de Guzman kung saan sila rin ang nagsilbing co-producers ng nasabing movie project.

Bakit nga ba halos hindi natin nasilayan ang ganda ni Rhian Ramos on an afternoon or primetime drama noong 2019? Like Lovi Poe, pumunta rin ito sa Amerika. Dahil determinado si Rhian na mas mapabuti pa ang kanyang acting skills ay nag-aral ito ng Improv Comedy sa New York at mukhang nag-enjoy ito sa kanyang pamamalagi sa ibang bansa. Maliban dito, nahanap din niya ang ‘love of her life’ sa piling ng kanyang Israeli boyfriend named Amit Borsok na ilang beses na rin naispatan na kasama ng aktres sa ilang showbiz events.

Ngayong gabi ay muling masisilayan si Rhian sa bagong drama sseries na ‘Love of my Life’. She will play the role of Kelly, ang ex-girlfriend at nanay ng anak ng karakter ni Tom Rodriguez. Mapipilitan ito na makihalubilo at tumira sa isang bahay with the current wife na played by Carla Abellana. Based on the trailer, mukhang magkakainlaban sila ng karakter ni Mikael Daez.

Kung avid Kapuso viewer kayo, maaalala ninyo na nagsama na nooon sina Tom Rodriguez, Carla Abellana at Rhian Ramos sa Primetime Show na ‘My Destiny’ na mataas din ang TV ratings.

ADVERTISING

Now that Rhian Ramos is back, kailan naman kaya siya magbibida sa bagong pelikula? How true na may niluluto raw na reunion movie para sa kanila ni Glaiza de Castro?