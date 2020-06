Pagtitinginan nina Ivana Alawi at DJ Loonyo, panandaliang ligaya lang

ADVERTISING

SA LOOB ng Enhanced Community Quarantine o ECQ ay nakahanap ng libangan ang ilang netizens mula sa Pilipinas at abroad sa pamamagitan ng panonood ng nakakaaliw na YouTube videos ng sexy actress na si Ivana Alawi at fast-rising TikTok dance king na si DJ Loonyo. Two hot internet sensations – What’s not to love about that, ‘di ba?

Dahil nga parehong hot and sexy, naging online ‘loveteam’ ang dalawa. Lalo pang naging intense ang pagpapares sa dalawa nang imbitahan ni Ivana si DJ Loonyo sa kanyang prank video kung saan biktima rito ang ina ng dalaga. Nagpanggap silang dalawa na sila’y magdyowa na at mukhang boto naman si mother noong umpisa. Kahit ang kapatid na dating childstar na si Mona Louise Rey ay aprub din sa soon-to-be boyfriend ng kanyang ate.

Dahil sa hindi sinasadyang pagpapares sa dalawa ay naging trending kaagad ang ‘LOOVANA’ sa Twitter na every week ay nag-iingay sa social media ang followers ng dalawa. May mga hoping na sana ay magkita ang kanilang paboritong internet celebrities pagkatapos ng lockdown para maumpisahan na ang tunay nilang love story. Nakaabang ang mga tao kung uuwi nga ba si DJ Loonyo dito sa Pilipinas mula sa Macau para makapiling ang babaeng ‘magpapaligaya’ sa kanya? For real o for reel lang ba ang kanilang tambalan? Naku, parang dinadaig na nila ang dapat na ka-loveteam sa upcoming teleserye ni Ivana na si Kit Thompson, huh!

Ilang araw na rin ang nagdaan nang mag-trending muli ang pangalan ni DJ Loonyo dahil diumano sa kanyang opinyon tungkol sa mass testing during his livestream. Dahil dito, napansin din ng ilang netizens na tila naka-unfollow na si Ivana sa social media ng controversial dancer.

Bakit nga ba nag-unfollow si Ivana? At sino ang non-showbiz girl na involved named Claire? Inamin ni DJ Loonyo sa isang panayam na dumistansya na si Ivana sa kanya, ngunit hindi niya klinaro kung ano ang dahilan. ‘Yan tuloy, mukhang lumalamlam na kaagad ang popularity ni DJ Loonyo. Nasakto pa na biglang naging active ang kauna-unahang Starstruck Ultimate Male Survivor na si Mark Herras at pinatunayan na siya ang one and only ‘Bad Boy ng Dancefloor’ sa pamamagitan ng pag-upload ng daily dance videos sa kanyang TikTok account.

Hindi pa man officially back to normal ang mundo ay mukhang cancelled na ang tambalang ‘Loovana’, huh? Well, at least nalibang-libang at kinilig din naman tayo sa kanilang panandaliang harutan sa internet. May mga relasyon naman talaga na panandaliang ligaya lang. Abangan na lang natin kung matutuloy pa ang teleseryeng ‘Ligaya’ ni Ivana! NEXT!