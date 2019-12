Revival King Jojo Mendrez nagpaligaya ng netizens ngayong Pasko

ADVERTISING

MULING nagpasaya ng netizens ang Revival King na si Jojo Mendrez. Una niya itong ginawa noong October nung namigay siya ng cash prizes sa netizens na makakahula nang tama sa kanyang edad.

This time, may konek sa Pasko ang naisip ni Jojo para pukawin ang creativity ng kanyang followers sa Facebook. Kung sino raw ang makakapag-post ng pinakamagandang kahulugan ng “tunay diwa ng Pasko” ay mananalo ng premyong cash.

As expected, marami ang tumugon sa kanyang panawagan. Pagandahan sila nang isinabmit na prosa para bigyang kahulugan ang diwa ng Pasko. Sa dami nang nagpadala ay hindi magkandaugaga ang Revival King sa kababasa.

Ini-announce ni Jojo ang napili niyang winners noong Dec. 20. Sampu ang nanalo ng tig-P5K. Pito ang nanalo ng tig-P10K. At may isang nanalo ng P20K – ang grand prize.

Ilan sa mga winners ay ang DZRH anchors and showbiz writers na sina Gorgy Rula at Morly Alinio. Winner din si Shalala ng DZBB. Ang ibang winners ay mga pribadong indibidwal na hindi namin kakilala.

Post ni Jojo after niyang i-announce ang mga masuwerteng nanalo, “Salamat po sa inyong lahat at sa mga nanalo, sana kahit paano ay napasaya ko kayo.

“Sa mga nag-message sa akin na nakapagdugtong ako ng pag-asa sa kanilang buhay, wala naman yon sa kung ano pa man ang naibigay ko kundi kung paano ako nakapagpasaya at nagbahagi ng kung ano ang meron ako at nakaya ko.

“HINDI AKO NAGHAHANGAD NG KAHIT ANO MANG KAPALIT… SANA po ay wag natin kalimutan na life is temporary, at lahat ng nasa atin ay sa Panginoon. I love you all.”

Samantala, nominated si Jojo sa PMPC Star Awards for Music na gaganapin sa January 2020 para sa kategoryang Concert of the Year (Jojo Mendrez: The Revival King Live!) at sa Revival Recording of the Year (Handog).

Katatapos din lang niyang parangalan bilang Outstanding OPM Revival Song of the Year ng Gawad Pilipino Award para sa kanyang kantang Sana.

Congratulations Jojo and Merry Christmas!