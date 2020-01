REMEMBERING JOSHLIA: Joshua Garcia and Julia Barretto Movie Moments!

ADVERTISING

PALABAS NA simula noong Miyerkules, January 29 ang zombie-thriller film na ‘Block Z’ ni Mikhail Red. Maliban sa cast members na kinabibilangan ng ilan sa mga paborito nating Kapamilya teleserye young stars, pinanabikan din ang pelikulang ito dahil sa muling pagsasama nina Joshua Garcia at Julia Barretto o JoshLia. Aminin niyo man o hindi, ang tambalan nila ang isa sa nagpakilig sa atin in the recent years. Kahit na ano pa man ang kinahinatnan ng kanilang pagsasama, hindi maipagkakaila na miss rin sila ng kanilang loyal fans.

At dahil d’yan, hindi namin maiwasan na maging sentimental. Balikan natin ang ilan sa mga pelikula ng JoshLia na talaga naman nagpakilig sa atin ng bonggang-bongga!

VINCE & KATH & JAMES

Starring: Joshua Garcia, Julia Barretto and Ronnie Alonte

Directed by: Theodore Boborol

Directed by: Theodore Boborol

Dito sa surprise 2016 Metro Manila Film Festival entry ng Star Cinema nagsimula ang lahat.

Kung tama ang pagkakatanda ko, hindi pa nagkasama sa teleserye o TV special sina Joshua Garcia at Julia Barretto nang pagbidahan nila ang pelikulang ‘Vince & Kath & James’ with Ronnie Alonte na hango sa isang viral textserye. Dito ay nakitaan ng potential ang tatlong bida na mas umabante sa kani-kanilang karera. Hindi rin napalampas ang natural chemistry sa pagitan nina Joshua at Julia and thus, the JoshLia tandem was born!

LOVE YOU TO THE STARS AND BACK

Starring: Joshua Garcia and Julia Barretto

Starring: Joshua Garcia and Julia Barretto

Mula sa panulat at direksyon ng hugot director na si Antoinette Jadaone, ang ‘Love You to the Stars and Back’ ang numero unong JoshLia movie para sa amin. Tungkol ito sa isang babaeng nagngangalang Mika na gusto nang takasan ang mundo at magpasakop sa mga aliens para makasama na ang kanyang namayapang ina. Samantala, si Kaloy naman ay isang optimistic probinsyano na may iniindang sakit. Sa maiksing panahon na nagkasama sila, isang kakaibang pagkakaibigan na natuwid sa happy ending ang nangyari. Dahil sa pelikulang ito ay sineryoso na bilang mga aktor at aktres sina Joshua at Julia. Dito nila naipakita na may ibubuga sila sa drama at kaya rin nila magpakilig ng masa. Noong una’y steady lang ang box-office result ng LYTTSAB, pero dahil sa word-of-mouth ay lalong nagkaroon ng interest ang moviegoers at tumagal pa ng halos isang buwan sa sinehan ang JoshLia movie na ito. We have Direk Antoinette Jadaone to thank sa napakagandang pelikulang ito!

UNEXPECTEDLY YOURS

Starring: Sharon Cuneta, Robin Padilla, Joshua Garcia andJulia Barretto

Naging in-demand ang tambalang JoshLia noong 2017. Marami ang nagsabi na kaya na nilang makipagsabayan sa much established tandems tulad ng KathNiel, JaDine, LizQuen at AlDub. Dahil sa success ng Love You to the Stars and Back, sila ang napili na makasama nina Sharon Cuneta at Robin Padilla para sa kanilang reunion movie na ‘Unexpectedly Yours’. Kahit na lagare ang JoshLia para matapos ang romance-comedy for all na idinirek ni Cathy Garcia-Molina, nai-provide ng JoshLia ang kilig na inaasahan ng mga manonood sa kanila. Nakaya nilang makipagsabayan kina Mega at Binoe kaya naman tumagal din sa takilya ang special romcom na ito.

I LOVE YOU, HATER

Starring: Joshua Garcia and Julia Barretto with Kris Aquino

By 2018, inumpisahan na rin ng ABS-CBN na i-build up ang JoshLia bilang serious teleserye romantic lead stars. Mula sa dalawang magkaibang drama shows (The Good Son kay Joshua at A Love to Last kay Julia), sina Joshua at Julia ang napili bilang bida sa romance-drama series na ‘Ngayon at Kailanman’ kung saan nakipagsabayan sila sa mga beteranong artista tulad nina Rosemarie Gil, Iza Calzado, Alice Dixson at marami pang iba. Habang busy sila sa programa ay binigyan na naman sila ng isa pang movie project ng Star Cinema at ito ay ang ‘I Love You, Hater’. Light and cute ang pelikula na mula sa direksyon ni Giselle Andres. Ito rin ang nagsilbing comeback project ni Kris Aquino after a long absence on the big screen. Kumita naman ang pelikula, pero hindi ito as successful as their previous films kung kita ang pag-uusapan.

Ang Block Z ay isang zombie-thriller movie na matagal nang inaabangan ng mga manonood. Bittersweet dahil ito na yata ang huling pagkakataon na mapapanood natin ang JoshLia na magkasama sa big screen. Baka kailangan pa natin maghintay ng ilang taon bago sila mabigyan ng bagong proyekto dahil na rin individual projects na gusto nilang gawin na mas lalong magpapatibay sa kanilang estado bilang credible actors.

JoshLia might have been a short-lived loveteam, pero hindi natin maipagkakaila na pinakilig nila tayo noong 2017 – 2018. Their fresh chemistry and natural talent made them likeable as a loveteam and as individuals.

Ano ang paborito ninyong JoshLia movie?