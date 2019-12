Regine Velasquez at Sarah Geronimo, pilit na pinag-aaway ng mga fans at detractors!

ADVERTISING

NAKAKALOKA! Hindi kami aware na may bitterness pala sa pagitan ng fans nina Regine Velasquez at Sarah Geronimo?

Una namin nalaman ang feud sa pagitan ng dalawang kampo nang i-tweet ito ng movie critic na si Philbert Dy nang makatanggap ito ng feedback pagkatapos niya mapanood ang ‘Yours Truly, Shirley’, na comeback movie ni Regine na parte ng 2019 Cinema One Originals.

Big surprise ito for us dahil unang-una, Sarah was discovered sa programang ‘Star for a Night’ kung saan si Regine ang host. Mukhang ok din naman ang dalawa sa mga sightings nila.

Sa February ay magkakaroon ng ‘Unified’ concert sina Regine at Sarah at halos sold out na nga ito. May mga nagsasabi na ‘credit grabber’ diumano ang nakatatandang diva.

“Nakakadisappoint. I have never experienced this. And I have worked with a lot of artists. Sorry but you guys are breaking my heart,” tweet ni Regine.

“Gusto ko lang sabihin na sa lahat ng concert na gagawin ito lang ang may issue. My sister probably didn’t know Sarah has a tweeter account and you guys are making such a big deal about it. Obvious ban a collab ito naka tag viva right?”, patuloy pa ni Regine na halatang heartbroken sa negativity na kanilang natanggap.

Sa tingin namin ay mga nagpapanggap lang na fans ang mga ito. Hay naku, paskong-pasko pero napakadaming grouch sa internet, huh! Bakit hindi na lang kayo matuwa na magsasama sa isang concert ang dalawa sa iniidolong female artists ng Pilipinas? Kung talagang may alitan sa pagitan nina Regine at Sarah, bakit pumayag si Regine na mag-cameo sa pelikulang ‘Unforgettable’ ni Sarah na ipinalabas noong October? At higit sa lahat, bakit may ‘Unified’ concert kung matitinag lang pala ng bashing na hindi nila deserve?! Anek?!