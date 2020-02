READY TO BE A MOMMA: Jade Lopez, sabik na sa motherhood!

ADVERTISING

ANYTIME SOON ay manganganak na ang Kapuso actress na si Jade Lopez.

Kamakailan lang ay nagpost ito ng isang pregnancy shot na kuha ng kanyang loving hubby na si Rocky Siccion. Hinihintay na ng dalawa ang paglabas ng kanilang munting anghel na handa na nilang i-welcome sa kanilang pamilya.

Naalala namin na sa nasa last few weeks ng pagti-taping ni Jade ng afternoon-series na ‘Bihag’ ay nalaman ng aktres na siya ay nagdadalang-tao. Marami ang nagtataka kung bakit hindi na ito nakikipag-rambulan sa ilang catfight scenes nila ng kanyang onscreen bessy na si Max Collins kay Sophie Albert ay nag-umpisa na rin ito na magsuot ng maluluwag na damit. ‘Yun pala ay may blessing na itong dinadala na ikinatuwa ng mga katrabaho, kapamilya at kaibigan ni Jade.

In one of her vlog entries ay ibinunyag nito ang isa sa challenges na pinagdaanan nila mag-asawa at ito ay nang makunan si Jade sa kanyang first pregnancy. Sa muli niyang pagbubuntis ay mas tinutukan ito ng mag-asawa at ito na nga’t ilang araw na lang ang hihintayin natin.

Nang tanungin ko sa aming FB chat kung ano ang gender ng baby: “We opted not to do gender reveal, baby shower o maternity shoots. Si Rock lang ang nagpicture nun. Katuwaan” share ng aktres.

Ano ang plano mo sa iyong showbiz career after giving birth?

“Rest muna ako ng two months to focus sa baby and balik-alindog. Mag-hands on kasi ako sa first few months. I’m also planning to breastfeed.”

Tinanong ko rin kung keri na niya na mag-mother roles sa kanyang pagbabalik dahil ang mga kasabayan niya sa Starstruck noon ay nag-transition na sa ganitong klase ng pagganap sa telebisyon (ang latest ay si Katrina Halili sa ‘Primadonnas’).

“Yes. Even before pregnancy tumanggap na ako ng mother role. Last one was in Bihag. Mommy na ako dun. I’m just happy na nagagawa ko ang passion ko. Motherhood changes you.”

Para sa amin, underrated si Jade Lopez. Who knows, baka after giving birth ay mas destined pala siya to get meatier roles kung saan mas maipapakita niya ang kanyang kakayahan bilang aktres.

Ngayon pa lang ay gusto na namin i-congratulate sina Rocky at Jade. Can’t wait for the arrival of the youngest Starstruck Kid!