READY TO BARE? Bianca Umali, bagay sa ‘Santa Santita’ remake

NAALALA niyo ba ang pelikulang ‘Santa Santita’ na nagsilbing launching movie ni Angelica Panganiban bilang isang matured and serious actress? Ito ang naalala ko nang masilayan ang mga larawan ng Sahaya lead actress na si Bianca Umali na talagang palaban pagdating sa pagpapasexy.

Habang tinitingnan ang mga sexy photos ng young actress, we get this vibe na para bang gusto niyang sabihin sa lahat na hindi na siya ang child star na napapanood natin sa pambatang programa ng GMA noon. Hindi na rin siya ang teen star na inaapi-api sa mga teleserye noon. Isa na siyang ganap na babae and she can do ‘woman’ things like wearing a bikini and being daring.

Sa totoo lang, isa si Bianca Umali sa mga young actresses natin na may ibubuga sa aktingan at pagsasayaw. Top-rater din ang mga teleserye niya tulad ng ‘Kambal Karibal’ at ang pinakahuli ay ang critically-acclaimed ‘Sahaya’, na recommended pa ng ilang educational institutions.

In terms of films naman ay kasali sila ng ka-loveteam na si Miguel sa Banal (na mapapanood na sa Netflix) at Family History.

Sa tingin namin ay good idea kung magkakaroon ng remake ang Santa Santita at si Bianca Umali ang bagay na gumanap sa lead role. Maganda rin na makita siya na ipares siya sa mas matandang leading man para mas makita ang kanyang pag-angat bilang isang aktres. Oras na rin siguro na paghiwalayin sila ng kanyang constant TV partner na si Miguel Tanfelix para ma-explore pa nila ang kanilang kakayanan bilang individual artists.

Hindi man super box-office hit ang Santa Santita noon, napansin naman ang acting prowess ni Angelica Panganiban at ni Jericho Rosales. Malaki man ang kanilang age gap, nagwork naman ang kanilang partnership dahil sa magandang istorya at chemistry nila bilang mga aktor. Sa tingin namin ay bagay na si Dennis Trillo ang maging leading man ni Bianca kung sakali. Ano sa tingin niyo?