Raymart Santiago bagong karelasyon ni Jodi Sta. Maria

Marami ang nagulat sa balitang may relasyon sina Jodi Sta. Maria at Raymart Santiago na pinatotohanan ng isang Instagram post nitong September 30.

Sa lumabas na photo sa social media ay magkayakap sina Jodi at Raymart sa loob ng isang restaurant na maraming ilaw. Tila espesyal ang naturang okasyon, hindi lang kami sure kung monthsary ba nila yon or whatever.

Bumuhos naman ang congratulatory messages sa kanila ng kanilang mga kaibigang celebrities at mga supporters sa kanilang social media account.

May mga nagtangkang kunin ang reaksyon ni Raymart about her relationship with Jodi, pero sa talent manager lang na si Noel Ferrer lang siya nagbigay ng maigsing pahayag.

Wika ng aktor, “Hindi naman kami KathNiel o LizQuen. Kung ano man yung inilabas niyo, yun na ‘yon, Masaya lang lahat.”

Parehong single ngayon sina Raymart (47) at Jodi (38) kaya wala namang masama kung maging magkasintahan man sila. Huling nakarelasyon ni Jodi si Jolo Revilla at si Raymart naman ay kay Claudine Barretto.