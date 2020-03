PROUD HUBADERA: Ivana Alawi, magpapasilip ng alindog sa ‘Ang Lihim ni Ligaya’

ADVERTISING

MASASABI natin na si Ivana Alawi na ang bagong pantasya ng bayan. Malakas ang kanyang social media presence: Punong-puno ng sexy pictures na almost close to showing her all ang laman ng kanyang Instagram feed at ang channel niya sa YouTube ang isa sa most-followed ngayon sa Pilipinas. Ang maganda, dito niya naipapakita sa kanyang fans ang totoong Ivana – kalog, mapagmahal sa pamilya at certified and proud hubadera!

Ito marahil ang rason kung bakit pinapirma na siya ng ABS-CBN ng exclusive contract. After her stint in Kapamilya shows Araw Gabi and FPJ’s Ang Probinsyano, napili siya bilang isa sa main cast ng suspense-drama series na ‘Sino ang Maysala?’ kung saan nakitaan na sila ng chemistry ni Kit Thompson.

Dahil sa hot na hot na chemistry ng dalawa, sila din ang pinili na magtambal sa upcoming afternoon teleserye ng ABS-CBN na ‘Ang Lihim ni Ligaya’. Ayon sa aktres, very close sa kanyang personality ang karakter ni Ligaya kaya excited na siya na gawin ito. Tingin namin ay heavily-influenced ito ng kanyang viral video na naglalaba siya. In short, si Ligaya ay isang Hubaderang Labandera!

Naalala tuloy namin ang pelikula noon ni Rufa Mae Quinto na ‘Gloria Labandera’. Something similar kaya ang mangyayari? Kung sakali, fun sexy romcom pala ito. Ang huli ‘yata na sexy comedy na afternoon show ng Kapamilya network ay ang Bonita Banana pa na bida si Bianca Manalo.

Anyway, may bagong kanta rin na inawit si Ivana sa kanyang guesting sa GGV entitled ‘Sana All’. Sa kanyang YouTube channel naman ay ipinasilip niya sa madlang pipol ang mansyong minana niya mula sa kanyang ama sa Bahrain. Mapapa-‘sana all’ ka na lang talaga!

Pero wait… how true na may boyfriend na pala si Ivana na isang actor/politician? Naku, sana hindi ito makasira sa paangat nang karir ng Filipina-Moroccan beauty na ito.