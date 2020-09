VLOG WATCH: Prima Donnas’ Wag Kukurap Challenge nina Katrina Halili at Wendell Ramos

ADVERTISING

INAABANGAN palagi sa Afternoon Prime Block ng GMA-7 ang ‘Prima Donnas‘. Oo, magagaling ang tatlong dalagang bida nito na sina Jillian Ward, Althea Ablan at Sofia Pablo, pero hindi maipagkakaila na ang mga senior stars nito ang mas tinututukan ng mga nanay at tatay na mahilig manood ng teleserye sa hapon.

Kinakikiligan sa panghapong drama ang tambalan nina Wendell Ramos at Katrina Halili na gumaganap bilang Sir Jaime at Nanay Lilian sa programa. Sa mga sobrang bata pa, may panahon noon na sina Wendell at Katrina ang dalawa sa tinitingalang talented sexy actors ng kanilang panahon. Obvious naman dahil hanggang ngayon ay napakalakas pa rin ng dating nila kahit na gumaganap na sila ng Father and Mother roles sa mga teenagers, ‘di ba?

Dahil may sariling fanbase na ang Sir Jaime-Lilian loveteam, no wonder na napagtripan nila na gawin ang ‘Wag Kukurap Challenge’ habang nakatengga sa set. Ang pustahan? PHP 300!

Yes, three hundred pesos! Sino kaya sa kanilang dalawa ang mananalo? Para sa amin, tayo ang panalo dahil kahit na hindi pa aktibo ang Prima Donnas masyado ay todo na ang kilig vibes na nakuha namin sa video na ito! Talo pa nila ang mga namumuong loveteam sa mga teen stars ng programa, huh?! Ibig sabihin nito, mas potential pa rin sina Wendell at Katrina bilang magkapares. Ayiii KatDell or WenTrina? Ayiiiii!

ADVERTISING