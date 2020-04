Pretty gamer Bianca Yao, itinanggi ang romantic connection kay Alden Richards

ADVERTISING

ISANG magandang gamer ang pilit na nililink ngayon sa Pambansang Bae na si Alden Richards.

Si Bianca Yao ay isang sikat na e-Sports gamer sa Pilipinas na madalas mag-livestream ng kanyang mga laro sa Facebook. Isa sa mga nilalaro nito ay ang Defense of the Ancients 2 at nilalaro rin ito ni Alden Richards kung siya’y walang trabaho o gustong magrelax lamang.

Paano nga ba nag-umpisa ang paglilink sa dalawa?

Ayon sa aming source, habang nagli-livestream daw ang dalaga ay binigyan ito ni Alden ng ‘stars’ sa Facebook na napansin ng ilang gamers and watchers. Ang stars ay may katumbas na salapi. In short, nagbigay ng tulong na financial ang aktor na normal na nagaganap sa kahit na anong livestream. Siguro ay natuwa si Alden sa paglaro ni Bianca at para ipakita o ipadama ang kanyang appreciation ay nagbigay ito ng stars.

Nagpasalamat ang dalaga sa gesture ng binata at hindi nito napigilan na kiligin. Huling-huli ito sa camera. Sino ba naman ang hindi matutuwa kung isang Alden Richards ang magbigay ng stars sa iyo? Bato lang siguro ang hindi matutuwa, noh!

ADVERTISING

“Wala na, nawala na ako sa laro. Hi Alden, thank you for the stars.”

Nagbiro rin ito habang nagli-livestream: “Sige na nga ‘di na kita bubugbugin, aalagaan na lang kita.”

Sigurado na bombarded ng messages ang dalaga dahil sa pangyayaring ito kaya naman sa sumunod nitong livestream ay umapela ito sa kanyang viewers na huwag na sana bigyan ng malisya ang pagbibigay ni Alden ng stars sa kanyang channel.

“Gusto ko lang linawin na walang nagbibigay ng malisya dito. Katuwaan lang naman ito.

“Gusto ko lang linawin ulit na hindi naman ganun. Kagaya nung sinabi ko dati, ‘yung tao mabait lang talaga and gusto lang niya magpasaya ng ibang tao.

“Lagi kong sinasabi na hindi lang ako ‘yung binibigyan niya ng stars. Hindi lang ako ‘yung binibigyan niya. Kaya ‘wag niyo pong bigyan ng malisya lahat ng bagay na ginagawa niya.”

Umapela rin ang dalaga sa mga fans ni Alden na tila apektado sa connection ng dalawa:

““Lalo na sa fans niya, naiintindihan ko naman yung concern n’yo.

“Minsan may blind spot lang tayo bilang fan.

“Dapat nirerespeto rin natin kung anong gustong gawin ng idol natin without kahit anong panghuhusga o malisya. Bigyan na lang natin sila ng freedom na gawin kung anong gustong gawin nila. Kasi ang hirap para sa kanila na kahit anong galaw nila binibigyan natin ng kahulugan.”

“At saka, ngayon ko lang sasabihin ‘to! Wala pa nga sa getting to know part e! Gusto agad? Wala ‘yun!” pagtatapos ni Bianca.

In fairness, bagay sila ni Alden!