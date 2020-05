President Kathryn Bernardo to her haters: #KissMyFcknLegs!

ADVERTISING

TRENDING ang mga hashtags na #EverydayKath, #ProtectKathrynAtAllCost at #KissMyFckingLegs ngayong Linggo ng hapon, May 17, dahil sa bagong vlog

na inupload ng Kapamilya superstar na si Kathryn Bernardo na ikinagulantang ng kanyang mga fans and haters alike.

May mga nagsasabi na nakakapanibago in a good way ang pagiging mas vocal ngayon ni Kathryn, na kinilala bilang image-conscious na artista kung ikukumpara sa ilan sa mga kasabayan niya. Ilang araw lang ang nakakaraan nang ipahayag niya ang kanyang saloobin tungkol sa ABS-CBN Shutdown and weeks before that naman ay nag-upload ito ng birthday tribute para sa kanyang boyfriend for 8 years na si Daniel Padilla.

Kung noon ay hindi masyado nagbibigay ng reaction si Kathryn sa pambabash ng mga tao sa kanya, this time ay hinarap niya ang mga ito at matapang na nag-record ng kanyang bagong video kung saan nagrereact siya sa mga mean tweets ng mga netizens sa kanya. Mula sa pagiging pabebe, pangit (?) at pagiging sakang, lahat ‘yan ay sinagot

ng ating bida.

Pinaka-remarkable ay ang parte na sinagot niya ang basher na tinitira ang pagkakaroon niya ng hindi pantay na legs o pagiging ‘sakang’.

Aminado ang aktres na may insecurity siya noon pagdating sa kanyang legs. “Alam niyo, over the years natutunan ko tanggapin ang legs ko.Yes it’s not straight. It’s kinda ganyan, ‘parang parenthesis’, yun ang sinasabi nila. Eh, wala e. Parte siya ng pagkatao ko.”

Sinambit din nito na nakatulong ang boyfriend na si Daniel Padilla para tanggapin ang kanyang physical flaw.

“Before, sobrang insecurity ko ito. Pero alam niyo kung sino nagpa-realize sa akin na huwag magpa-insecure? Si DJ.

“Through DJ na-overcome ko insecurity ko about my legs.”

Patuloy ni Kathryn: “Na-realize ko lahat tayo merong imperfections. Siguro nagkataon ibinigay sa akin ni God yung legs ko and ano gagawin ko? E, di nagwo-workout ako para ma-excercise siya.

“And tatanggapin ko, kasi hello?! Hindi naman ako makukulong sa pagkasakang ko! I love my legs! Si DJ love din legs ko! Ngayon tanggap ko siya 100 percent!” she says proudly.

Para naman sa kanyang haters and bashers, ito ang masasabi ni Kathryn: “Come on! You kiss my f*cking legs! Hahaha!”

Panoorin ang buong video kung saan nagrereact si Kathryn sa mga mean tweets. Baka kasama ka d’yan!

Biggest plot twist of 2020 ang pagiging mas vocal ni Kathryn. Isa rin sa pinagtataka namin ay ang biglang pagtahimik naman ng kanyang ‘rival’ na si Nadine Lustre. Is this now President Kathryn’s term? Ha-ha-ha!