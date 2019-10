Pokwang, may bagong kinababaliwan?

ADVERTISING

KAPAG showbiz personalities ang sentro ng usapan, nagiging exciting ang kuwentuhan lalo na kapag controversial issue ang pinag- uusapan. Isa na nga si Pokwang na napapabalitang mayroon na daw bagong LAB. Ang actress-comedianne ang tinutukoy sa mga blind items na naglabasan sa social media at tabloid.

May bagong kinalolokohan ngayon si Pokwang. Kakaiba raw ngayon ang kinikilos ng comedienne. Parang inlove na naman daw ayon sa malalapit na kaibigan nito.

Hindi kami makapaniwala sa balitang ito dahil alam natin solid ang relationship nina Pokwang at Lee O’ Brian. Marami nga ang naiinggit sa sweetness ng dalawa at lalo pang tumitindi ang pagmamahal nila sa isa’t isa nang dumating sa buhay nila si Baby Malia.

Sabi nga ni Pokwang sa kanyang past interview, “Pinagdasal ko magkaroon ako ng sarili kong pamilya, ibinigay sa akin ni Lord lalo na ng isilang ko si Baby Malia. Sobrang blessing ang binigay Niya sa akin, wala na akong mahihiling pa. Thank you Lord.”

Ano kaya magiging reaksyon ng magaling na komedyante tungkol dito ? Love on the rocks na nga kaya ang relationship nina Pokwang at Lee ‘O Brian ? Ano kaya ang magiging comment ng father ni Baby Malia about the issue?

Alamin natin kay Pokwang. Abangan…