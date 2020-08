POKWANG calls out Baninay Bautista due to alarming Covid-19 vlog

ADVERTISING

HALATANG galit na galit ang komedyante na si Pokwang sa kanyang mgaa tweets ngayong araw, August 19, 2020 dahil sa latest video blog post ng PBB housemate turned vlogger na si Baninay Bautista dahil sa ‘I AM POSITIVE‘ vlog post nito na nag-cause ng alarm at panic sa mga artistang nakasalamuha nito.

Narito ang series of tweets ni Pokwang na makikita ngayon sa kanyang official Twitter account (@pokwang27):

“dahil sa vlog mo nag panic kmi p*tah ka! e late upload naman yan at negative naman result mo last aug.2!! Wag mong gawin pagkaperahan yang nag ka covid ka may nalalaman kapa na update update sa mga ganap sayo e negative na nga diba? nangdamay kapa ng nerbios at gastos!”

“Hoy Baninay wag mong pagkaperahan yang clickbait mo para lang dumami views mo! negative kana diba last aug.2?? july 21 ka nagkasakit tapos aug.2 ok kana negative kana! Aug.16 naglaro ka samin nagpanic kmi kanina dahil di mo sinabi sa vlog mo na late upload nayan! pa trending ka!”

May follower si Pokwang na fan din ni Baninay na umalma sa tweet ng aktres:

“Mamang my point din po, alam ko po nagaalala ka sa family mo pero di ba puwede naman idm ngaun kasi lumalabas na patrend kayo di cla. Just saying po. Kalamahan lang po natin”

Sabi naman ng ibang followers, dapat lang na i-public call-out ni Pokwang si Baninay dahil public din naman ang pinost niya na ‘I Am Positive’ na vlog.

“At bakit ko gagawin yon? nanay ako na nag panic nauunawaan mo yon??? mahal ko mga anak ko! at di biro ang covid!!”

“Hindi mo alam ang panic na ginawa mo samin Baninay! may anak ako at nanay na 80yrs old! sana sinabi mo agad sa vlog mo na nag negative kana last aug.2 dahil aug.16 nag guest ka sa gameshow! hindi mo alam pakiramdam ng isang ina na sobrang nag aalala sa ganitong pandemic!”

Ang kapwa komedyante na si John Lapus (@korekkajohn) ay napareact din dahil sa pagwawala ni Pokwang sa Twitter. Nang maliwanagan, ito ang kanyang tweet:

“Diyos ko nong Latepost daw. Dapat nilagay nya “I was positive” or atleast “Late Post”. Napaka gagang! “

Dapat ay magsilbi itong leksyon sa mga vloggers na mahilig mag-click bait para lamang sa views. Hindi pa rin pinapalitan ni Baninay ang title ng kanyang vlog as we type this.