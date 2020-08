Plano ni Ejay Falcon na mag-travel sa US para sa birthday ni Jana Roxas naudlot dahil sa covid-19

ADVERTISING

NASA AMERICA sana ngayon ang magkasinahang Ejay Falcon at Jana Roxas kung natuloy ang pag-alis nila nitong August 24 para mag-travel sa US in time for Jana’s 30th birthday noong August 22.

“Dapat may America kami bukas, August 24, pero dahil sa covid na-cancel,” pagtatapat ni Ejay sa aming Viber conversation last Sunday, August 23.

Dagdag pa ng Kapamilya actor, “Si Jana kasi hindi materialistic na tao. Mas gusto niyang nagta-travel kami together kasi malaki naitutulong no’n sa amin.”

Apat na taon na ang relasyon nina Ejay at Jana. Ayon sa binata, mas lalo pa itong pinatitibay ng panahon.

“Going strong kami at wala namang nagiging problema. Mabait kasi talaga si Jana,” sey pa ni Ejay.

Ibinahagi rin ni Ejay kung paano nabago ni Jana ang pagkatao niya simula nung maging kasintahan niya ito.

“Maraming nabago sa buhay ko. Masasabi ko na yung maturity ko sa napakaraming bagay, sa mga decision making, malaking part siya no’n. Kapag malungkot ako ay andyan din siya para palakasin ang loob ko,” sambit pa niya.

Samantala, nag-post din si Ejay ng sweet birthday message para kay Jana sa kanyang Instagram account.

Aniya, “Palagi ko ipagpapasalamat dahil dumating ka sa buhay ko. Maraming salamat sa lahat. Napakabuti ng puso mo kaya madaming nagmamahal sa ’yo. Napakasuwerte ng mga taong mahal mo.

“NAPAKASWERTE namin lalong- lalo na ako dahil grabeng magmahal ang isang tulad mo. Happy birthday baby, Love you so much.”

Ano ba ang birthday wish niya sa girlfriend?

“Ang wish ko, sana wag siyang magbabago, Alam ko palagi niya inisip ang magpapasaya sa mga mahal niya sa buhay. And siyempre good health din sa kanya at sa lahat ng mahal niya sa buhay,” pahayag niya.