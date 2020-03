PHENOMENAL PA RIN: Bagong kanta ni Maine Mendoza na ‘Parang Kailan Lang’, #1 agad sa iTunes

ADVERTISING

HINDI maipagkakaila na hanggang ngayon ay swak na swak pa rin kay Maine Mendoza ang titulong ‘Phenomenal Star’. Maliban sa pagpapatuloy ng kanyang product endorsements, TV Shows (Eat Bulaga at Daddy’s Girl) at mga naka-line up na bagong movie projects ay hindi rin paaawat ang dalaga sa paggawa ng mga kanta.

Just this weekend ay inilabas na ang bagong kanta ni Menggay na “Parang Kailan Lang” kasama ang bandang Gracenote.

Ang kanyang “Parang Kailan Lang” ay tungkol sa isang babae na naghahangad ng closure sa isang break-up. Nagrereminisce ito ng mga happy moments with her ex pero hindi naging happy ending ang kwentong pag-ibig nila. Parang napapatanong ito ng anyare?!?

Katulong ni Maine ang Gracenote musician na si Eunice. Isa itong collaboration na ipinagpapasalamat ng mga fans ni Menggay lalo pa’t kailangan natin ng positive energy and new inspiration triggers.

Napaka-swabe ng boses ni Maine sa kanyang ito na hindi kami magtataka kung gagamitin ito sa isang romance-comedy or romance-drama film in the future. Malay natin, baka sa reunion movie nila ni Alden Richards, ‘di ba? Parang Kailan Lang…. Hekhek!

In real-life naman ay super duper happy and in love si Maine sa boyfriend na si Arjo Atayde. Sa kanyang birthday week nga ay masaya nilang ipinagdiwang ang special day ng Phenomenal Star sa El Nido, Palawan with loved ones.

Iba pa rin ang power ng fans ni Maine dahil tinalo lang naman ni Maine ang ‘On’ na comeback single ng BTS; ‘My Time’ ng BTS member na si Jung Kook at ilang kanta mula sa OST ng sikat at trending na Koreanovelang ‘Crash Landing On You’

Ang isa pa na ikinakatuwa namin ay ang paggamit ni Maine ng kanyang kasikatan para makakuha ng mga donasyon na pangtulong sa mga kababayan natin na apektado ng Coronavirus. Maraming empleyado ang ngayo’y namomroblema kung saan nila kukunin ang ipangkakain habang naka-community quarantine ang Pilipinas. Dahil dito, nag-umpisa ng isang fundraising initiative ang Phenomenal Star sa pamamagitan ng ‘The DoNation Drive‘. Sure din kami na gagamitin ni Menggay ang kanyang power by encouraging more celebrities to do the same. Good job, girl!

Kung super duper miss niyo na si Menggay, ang good news ay mapapanood na sa iWant ang pelikulang ‘Isa Pa, With Feelings’ na ipinalabas noong nakaraang taon. Kasama ni Maine dito si Carlo Aquino mula sa direksyon ni Prime Cruz. Kung AlDub pa rin talaga ang namimiss niyo, you can watch ‘Imagine Me and You’ on Netflix.