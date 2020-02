PASABOG! Nadine Lustre at Julia Montes, balik-Primetime sa ‘Burado’

ADVERTISING

MATAGAL-TAGAL na rin natin hindi napapanood sa Daytime o Primetime ang Kapamilya leading ladies na sina Nadine Lustre at Julia Montes. Hanggang ngayon ay walang sawa ang mga fans nila sa pagrequest na sana’y bigyan na ulit ng TV show ang kani-kanilang iniidolo.

Good news dahil official na ang pagbabalik-telebisyon ng dalawang aktres! This week ay inilabas na sa social media ang story conference photos para bagong programa ng ABS-CBN na may tentative title na ‘Burado’. Based on the photos uploaded online na kuha sa kanilang teaser shoot ay mukhang maaksyon na may halong drama at romance ang bagong proyektong ito na sure kami na marami na ang nag-aabang dito.

Makakasama nina Nadine at Julia si Paulo Avelino, na pareho na nila nakasama sa ibang teleserye bilang kanilang onscreen partner. Sina Paulo at Nadine ay nagsama noon sa ‘On the Wings of Love’ bilang cutie boss ni Nadine na pinagselosan ng karakter ni James. Noon pa man ay marami na ang nakapansin na may chemistry ang dalawa. Kaso, hyped up din ang JaDine team up na naging totohanan sa pagtatapos ng OTWOL. Si Julia Montes naman ay nakasama ni Paulo sa kauna-unahang Kapamilya teleserye niya na ‘Walang Hanggan’ na nasundan ng action-drama na ‘Asintado’.

Tampok rin sa programa si Zanjoe Marudo at ang Thai actor na si Denkhun Ngamnet. Kakaiba ang kumbinasyon cast ng programa which makes it very interesting.

Si Nadine Lustre ay huling napanood sa primetime series na ‘Till I Met You’ noong 2016. Ito ay kasagsagan ng tambalang JaDine nina James Reid at Nadine Lustre. Huli naman napanood ang ‘Daytime Princess’ na si Julia Montes sa ‘Asintado’ at may mga unconfirmed details tungkol sa kadahilanan ng biglang pag-alis pansamantala sa showbiz ng aktres.

ADVERTISING

Nadine vs. Julia. Sino kaya ang mas mananaig sa aktingan at aksyon? Abangan!