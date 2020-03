Pang-apat na branch ng Hazelberry Café ni Ara Mina binuksan sa Molito, Alabang

ADVERTISING

APAT NA ang branches ng Hazelberry Café na pag-aari ng aktres na si Ara Mina. Nagbukas nitong Sunday (March 8, 2020) ang kanyang fourth branch na matatagpuan sa Molito Lifestyle Complex, Alabang.

Present sa grand opening ng bagong Hazelberry branch ang ilan sa mga showbiz friends ni Ara tulad nina Alice Dixson, Sunshine Cruz (with boyfriend Macky Mathay), Melissa Ricks, Martin Nievera, Tirso Cruz III, Jan Marini, Jenny Miller at marami pang iba.

Si Bodie Cruz, former PBB housemate at anak ni Tirso, who is now a pastor ang nag-bless ng pastry store at ng mga nagtatrabaho dito.

Kilala ang Hazelberry Café sa kanilang best-seller na red velvet cheesecakes at Ara’s oreo cheesecake na binabalik-balikan ng kanilang customers.

Other branches of Hazelberry Café are locaed at 1) Alta Claro Food Hall (Claro M Recto, McArthur Highway, Angeles City Pampanga along Angeles University); 2) Ayala Mall Feliz (Marcos Highway, Pasig City); at 3) Pwesto Community Mall (Holy Spirit Drive Don Antonio, Quezon City).

