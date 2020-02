Pang-aaway ni Sharon Cuneta kay KC Concepcion, inaayawan ng mga netizens!

ADVERTISING

SA KANYANG social media account, si Sharon Cuneta ay umariba na naman.

Pinapasaringan niya ang panganay na anak na si KC Concepcion na sa kanyang postings, dahil sa kanilang alitan mag-ina sa pagiging independent-minded ng anak ay umabot ang aktres na ipahiya ang dalaga (indirectly).

Sa katunayan, sinisisi pa ng Sharon ang social media sa pagiging walang respeto ng mga gumagamit sa socmed.

Is she referring sa ”walang respeto” ng gumagamit ng social media ay ang sarili niya?

Kalurkey lang si Mega, binubulatlat ang mother-daughter gap and isyus nila ni KC na nagsimula sa pa-birthday celebration niya sa Sunday show ng Kapamilya Network na ASAP Natin ‘To na hindi nakarating ang anak for some personal reasons.

After that incident, tuloy-tuloy na ang emote at hanash ni Sharon na umabot pa sa point na sa postings nya, reading between the lines at photo captions na sinusulat niya sa Instagram ay may mga papuri siya sa mga anak pero ligwak si KC na walang pakundangan na nilalaglag ang dalaga at napapahiya sa kuda niya sa social media.

Hindi ko masisisi si KC kung lalo siya lumalayo sa ina na mas closer pa nga siya sa ama na si Gabby Concepcion.

Sa pinanggagawa ni Sharon sa socmed, hindi maiiwasan na imbis kampihan siya ng publiko ay lalo siya naba-bashed ng ilan sa mga ganap niya online.

I feel sad. Isa pa naman si Mega na inaakala ko na malawak ang pagintindi. Yun pala hindi.

Sa ganang akin, ang personal na alitan ng isang pamilya ay pinaguusapan at inaayos outside of social media. Pero kung hindi niya keri na hindi kumuda, then, this is the risk and danger she has to face sa reaksyon ng mga netizens in defense of KC.

Basta, ipromise mo Shawie, hindi mo idadaan sa eksenang ”drama” ha?