PAMPA-GOOD VIBES! Careless Whisper ni Mahal sa Tiktok hit na hit sa netizens

KLIK NA KLIK sa maraming netizens ang Tiktok entry ni Mahal na mapapanood sa Facebook na may Tiktok ID Mahal.

As of this writing ay umabot na sa lampas kalahating milyon ang views ng Tiktok ni Mahal habang sumasayaw siya sa tugtog ng sikat na kantang Careless Whisper popularize by the pop duo Wham.

Sa Tiktok video ay mistulang nang-aakit si Mahal sa kanyang pagsasayaw. Nakakaaliw itong panoorin at pampa-good vibes ang dating lalo sa mga taong inip na inip na sa bahay dahil sa lockdown at Enhanced Community Quarantine due to COVID-19 pandemic.

Sinubukan naming kunin ang reaksyon ni Mahal sa pagba-viral ng kanyang video at kaagad din naman siyang nag-reply. Masaya daw siya na maraming naaliw sa ginawang Tiktok video.

“Tuwa ako kasi napasaya ko sila,” padalang mensahe niya sa aming Facebook Messenger.

Noemi Tesorero ang real name ng comedy actress, pero mas kilala siya sa showbiz bilang si Mahal.

Huli namin siyang nakausap bago ganapin ang civil wedding nila nong non-showbiz boyfriend na si Jobbie Hebrio na ginanap noong November 2, 2015.