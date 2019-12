PAK NA PAK SA SULIT! ‘3POL Trobol’ best MMFF movie ni Coco Martin!

ADVERTISING

WALA NA siguro tatalbog pa kay Coco Martin sa mga eksena siya sa Metro Manila Film Festival 2019 entry niya na 3POL TROBOL: HULI KA BALBON! na produced ng kanyang CCM Film Productions.

Ang tawa ko na lang kay Paloma na karakter na ginampanan ni Coco CCM Film Productions’ kung saan napanood ko na na at invited sa VIP screening ng pelikula na hindi ko ini-expect na sa panimula pa lang ng eksena ay big scene na kaagad.

Talbog ang mga mujerista at mga transvestites sa ganda ni Coco aka Paloma sa pelikula na masasabi ko na the best Coco Martin MMFF entry so far.

Imagine, pinaghalo mo ang sangkap ng aksyon ng FPJ’s Ang Probinsyano with his Paloma character na malandi na tatawa ka na lang sa outfit niya at paga-awra sa kanyang eksena sa pelikulang siya mismo ang nag-direk.

The happy cast of 3POL TROBOL HULI KA BALBON. I’m sure ikatutuwa ito ng mga manonood, lalo na ng mga bata at buong pamilya dahil Graded B ng Cinema Evaluation Board (CEB) ang pelikula na bawing bawi ka sa ibabayad mo sa takilya na sa expensive na halaga ng panonood ng sine, magdadalawang-isip ka ba o iiwasan na lang ang manood at ikain na langng burger at large fries ang pera na ibabayad mo.

Sa kaso ng pelikula nina Coco together with Ai Ai delas Alas (as Coco’s “Nanay”) at si Jennylyn Mercado naman as Coco’s love interest sa movie. Sulit at hindi ka dinaya.

Sa katunayan, hindi ko mabilang kung naka-ilang-Paloma character ang aktor. May eksena na matatawa ka sa bikini scene niya na ang tambok ng “puwet” niya.

Sa movie, pinatunayan ng mga co-stars ng actor-director kung gaano siya ka-disciplinarian pagdating sa work. On time kasi siya magsimula mag-shooting para walang masayang na oras para matapos agad ang shootinh ng cast ng pelikula para makauwi sila agad at makasama nila ang kanilang pamilya reason na natapos don niya kaagad ang pelikula before the deadline na ibinigay ng MMFF screening committee sa lahat ng mga kasali.

Sa isinagawang Parade of Stars yesterday, Sunday, December 22 sa Taguig City, umawra ng husto si Coco…este si Paloma na sumakay ng float nila kasama sina Ai Ai at Jennylyn na in charcter na ang aktor-direktor.

Ganda Babae. Sexy si Paloma sa suot niyang fuchsia outfit.

Showing na ang 3POL TROBOL HULI KA BALBON sa araw ng Pasko, December 25. Si Coco ang nag-produced, sumulat at nag-direk ng pelikula gamit ang tunay niya na pangalan na Rodel Nacianceno at Graded B ang pelikula ng Cinema Evaluation Board.