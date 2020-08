Paglipat ni Pokwang sa TV5 mula sa ABS-CBN masakit sa dibdib

EMOSYONAL at hindi napigilang mapaiyak ni Pokwang sa virtual presscon ng kanyang game show sa TV5 na Fill In The Bank nang alalahanin ang bigat sa dibdib ng desisyon niya na umalis sa ABS-CBN nung hindi na ni-renew ng Kongreso ang prangkisa ng network.

“Siyempre 15 years, hindi po ganun kadali… 15 years,” umiiyak na pahayag ng actress/TV host.

Patuloy niya habang humihikbi pa rin, “Ang laki po talagang nabago ng buhay ko at nagpapasalamat po ako nang sobra-sobra sa ABS (CBN), sa mga nagtiwala sa akin.

“And nagpapasalamat pa rin po ako, kasi ako po ‘yung una nilang sinabihan na wala nang kontrata. Dahil ganun kaaga po nila ako sinabihan, maaga din po akong nakapag-decide, nakapag-isip para po sa pamilya ko.

“Kasi hindi po ako puwedeng huminto. Hindi po ako puwedeng ngumanga. Marami pong umaasa sa akin.”

Nakatulong din daw sa kanya na maaga siyang na-inform about her contract kaya naihanda ang sarili.

“Sa isang banda, hindi ko po dapat ikatampo ‘yun (wala ng kontrata) kasi… at least, maaga akong nasabihan. Kumbaga, maaga kong naihanda ‘yung sarili ko, maaga ko pong naisalba ‘yung pamilya ko,” katwiran ng dating Kapamilya star.

Pinasalamatan din ni Pokwang ang APT at Archangel na sumalo sa kanyang career.

“Buti na lang at may sumalo agad sa akin kaya sobrang thank you po talaga. Napakalaki po talagang tulong nito sa pamilya ko. Maraming-maraming salamat po. Hindi mawawala siyempre kung ano ‘yung nagawa sa akin ng ABS, sobrang thank you po talaga,” sabi pa ng Fill In The Bank game show host na napapanood tuwing tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes mula 7:30 p.m. sa TV5.