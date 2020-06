Nora Aunor sa Anti-Terror Bill: ‘Wag madaliin’

ADVERTISING

NAGBIGAY NA ng iba’t ibang saloobin at opinion ang maraming showbiz personalities tungkol sa Anti-Terrorism Bill. May mga pabor at laban dito. Ang ilan naman ay may panukalang i-ammend pa ito bago tuluyang maging batas.

Ano naman kaya ng stand ni superstar Nora Aunor sa Anti-Terrorism Bill. Inaabangan din kasi ng netizenz kung ano ang kanyang sasabihin.

Para sa kaalaman ng marami, ito ang naging pahayag ni Nora Aunor tungkol sa kontrobersyal na bill.

“Sa panahon ngayon na sobrang paghihirap ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan na marami ang nagkakasakit, nawawalan ng trabaho at walang makain ay sana huwag munang madaliin ang pagpapasa ng Anti Terrorism Bill.

“Magandang mapag-aralan muna itong mabuti para masiguradong hindi nga ito lalabag sa mga karapatang pantao ng mamamayang Pilipino.

“Ako ay naniniwala na kapag tinutukan itong mabuti na aayon sa karapatan ng bawat isa bago ipasa ito ay magtatagumpay,” buong mensahe ni Nora na ipinadala sa amin.