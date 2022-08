Nikki Co at Ashley Ortega magtatambal sa ‘Regal Studio Presents: Blind Date’

KUNG noon ay kinaiinisan natin sila sa kanilang pagganap ng villain roles sa mga teleserye ng GMA, patatawanin at paiinlabin naman tayo ngayon nina Nikki Co at Ashley Ortega sa ‘Regal Studio Presents: Blind Date‘.

Ang ‘Blind Date’ ay kuwento ng isang mayamang binata named Kevin (Nikki Co) na brokenhearted dahil iniwan siya ng kanyang girlfriend na si Ines (Kate Yalung). Dahil sawi sa pag-ibig, siya ang pinilit ng kaibigan na pumalit sa kanya sa isang blind date.

Dito niya makikilala si Stacey (Ashley Ortega), isang free-spirited woman na literal na ‘life of the party’. Imbes na magconcentrate na kilalanin ang kanyang ka-blind date ay kay Stacey binuhos ni Kevin ang kanyang sama ng loob at umiyak na parang bata sa kanilang date.

Ano ang mangyayari kapag malaman ni Kevin na new hire pala si Stacey sa kanilang kompanya? Itutuloy pa ba niya ang pakikipagdate sa alaga, o ipipilit ba niya muli ang sarili sa kanyang ex-girlfriend?

Kasama rin nina Nikki at Ashley sa episode ang Mano Po Legacy: Family Fortune stars na sina Kate Yalung at Darwin Yu.

Lahat ng mga nasa episode na ito ay naka-dalawa na sa Regal Studio Presents: Huling napanood si Nikki Co sa ‘Isn’t She Lovely?’ with his Mano Po Chan brothers David Licauco, Rob Gomez and Dustin Yu habang si Ashley Ortega naman ang main villain ng Halloween special nila last year na ‘The Truth About Jane’.

Si Darwin Yu naman ang best friend ni Kokoy De Santos sa ‘Ikaw si Ako, Ako si Ikaw’ habang bestie naman ni Bianca Umali sa ‘The Signs’ si Kate Yalung.

Panoorin natin ang Blind Date ng Regal Studio Presents this Sunday at 4:35pm pagkatapos ng GMA Blockbusters.