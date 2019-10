NEW MOVIE ALERT: Ruru Madrid at Jasmine Curtis-Smith, pinagsama sa pelikulang ‘Cara x Jagger’

ADVERTISING

PAREHONG nasa Kapuso network sina Ruru Madrid at Jasmine Curtis-Smith, pero never pa sila pinagsama sa isang teleserye. Sa big screen ay nakatakda nang magpakilig at magpaiyak ang dalawang Kapuso stars via the upcoming movie ‘Cara x Jagger’ na mula sa APT Entertainment at Cignal Entertainment.

Sa full trailer na inilabas kagabi ay kuwento ito ng dalawang taong nagkaroon ng espesyal na ugnayan noon. Dahil sa isang aksidente ay mababago ang lahat. Ang isa ay gustong makalimot sa sakit at pighati ng pag-ibig habang ang isa’y determinadong makaaala.

Refreshing ang team up na ito. Para sa Kapuso viewers, may identified si Ruru sa dalawang babaeng naka-loveteam niya – sina Gabbi Garcia at Kylie Padilla. On the other hand, Jasmine is much more known as a reliable character actress at sa katunayan, apart from Cara x Jagger ay bida rin ito sa dalawa pang pelikula: ang Cinema One Originals 2019 entry na ‘O’ na isang vampire-themed movie with Anna Luna, Sarah Carlos and Lauren Young at ang MMFF entry na ‘Culion’ with Iza Calzado and Meryll Soriano.

Sa totoo lang, good news na pagkatapos ng ‘Isa Pa, With Feelings’ ay nagdesisyon ang APT Entertainment to produce another film. Magtutuloy-tuloy na kaya ito?

Panoorin ang official trailer ng ‘Cara x Jagger‘ sa APT Entertainment page.

Pagdating sa acting department ay masasabi natin na we can rely on Ruru and Jasmine to deliver. This film is directed by Ice Idanan (Sakaling Hindi Makarating & Stranded) at showing na sa November 6.