NEW BABY, NEW BEGINNING! Solenn Heussaff, nanganak na!

ADVERTISING

BAGO natapos ang 2019 ay maraming artista ang nagkumpirma na sila’y nagdadalang-tao. Isa na r’yan ang napakaseksi at napakakalog na si Solenn Heussaff na matagal-tagal na rin hinihintay ng fans niya na magkaroon sila ng supling ng asawang si Nico Bolzico.

Ang nakakaaliw kay Solenn ay napaka-open nito sa pag-share ng kanyang adventures at learnings bilang pregnant mom na naka-upload sa kanyang YouTube channel at social media accounts. Kung ikaw ay tagahanga niya, pakiramdam mo ay para kang ninang in waiting dahil feeling mo’y close kayo ni Solenn. Kahit ang mga motherhood tips and tricks ay nai-share na rin niya online. Kumbaga, we learn from her kahit hindi naman tayo buntis, huh!

Ang unang pasabog ng taon ay nanganak na nga si Solenn to a healthy Baby Girl named Thylane Katana. Agad-agad ay nagpost ng mensahe ang new mommy sa kanyang bagong dating na anghel:

“01.01.2020 Best way to welcome 2020. So inlove with you Thylane Katana.” post agad ni Solenn sa kanyang IG account.

ADVERTISING

Ang latest video upload ni Solenn ay ang kanyang challenging pregnancy journey. May mga eksena kung saan siya’y sumasayaw, nagpipinta at nagpa-pictorial with a twist. Hmmm.. mukhang maa-absorb ng bagong showbiz baby ang talents ng kanyang mother dearest, huh!

Congratulations Nico and Solenn! Welcome, Thylane Katana!