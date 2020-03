Nathalie Hart, mapangahas ang pagpapasexy sa ‘Sunday Night Fever’; Diether Ocampo, balik-pelikula

ADVERTISING

BAGO PA man inanunsyo ng sexy actress na si Nathalie Hart ang kanyang pagbubuntis almost two years ago, may ilang movie projects na itong inumpisahan at natapos. Isa na r’yan ang sexy-romance movie ni Lemuel Lorca na ‘Sunday Night Fever’ na mapapanood na ngayon sa iWant ng libre.

Ang Sunday Night Fever ang nagsisilbing comeback movie ni Diether Ocampo, na matagal-tagal na rin natin hindi napapanood sa big screen o sa telebisyon. Kung tama ang aming pagkaalala, isang TV5 series with Claudine Barretto ang huli niyang nagawang movie project. Sa ABS-CBN naman ay ang ‘Apoy sa Dagat’ with Angelica Panganiban and Piolo Pascual.

Ang kuwento ng pelikula ay umiikot kay Mikey (Diether Ocampo), isang restaurant co-owner/chef na kinahiligan ang paninilip sa private moments ni Kim, isang kept-woman ng mayamang negosyante na si Rudy (Ricky Davao). Nang magkaroon ng tsansa na magkakilala sila sa personal ay nagkadebelopan ang dalawa. Ang dapat sana’y fling lang sa pagitan nila ay umusbong at naging makatotohanan na. Paano matatakasan ni Kim ang malupit na dyowang older man lalo pa’t nakadepende ang buong pamilya niya sa sustento ng kinakasama?

Kung hindi kami nagkakamali ay early 2018 pa ‘yata naumpisahan ni Nathalie ang pelikulang ito kaya hindi na dapat kayo ma-shock kung may mga maseselang eksena ang pelikula. Ang alam namin ay may limitations na ito ngayon na isa na siyang ganap na ina sa kanyang precious baby girl.

Sa mga curious naman kung bakit biglang nawala si Diether, mas focused na ngayon ito sa pagiging parte ng Philippine Coast Guard Auxillary. Kung pagbabasehan ang kanyang performance sa nasabing pelikula, halata mo na matagal itong nawala sa pag-arte. Pagdating naman sa kaseksihan ay walang kupas talaga si Diet! Deserve niya pa rin ang titulong ‘Hunk ng Bayan’.

Mapangahas ang mga eksena ni Nathalie with Ricky Davao and Diether Ocampo. Tinodo na talaga niya kaya sure kami na magugustuhan ito ng mga kalalakihan na nagpapantasya sa kanya. Sa mga babae at bekis naman na tinuturing na biggest love of their lives ang nag-iisang Diether Ocampo, matutuwa kayo dahil maraming topless scenes ang hunk actor dito, huh!

Kasama rin sa pelikula sina Fabio Ide at Miles Kanapi. Produced ito ng CineBro, ang action film arm ng ABS-CBN.

Mapapanood na ang ‘Sunday Night Fever’ ng libre sa pamamagitan ng iWant (https://www.iwant.ph/ ). Kailangan niyo lang mag-register ang inyong username ang viola, makakanood na kayo sa iWant App o sa mismong website nila.