NAGBUNTIS OR NOT? Julia Montes, may aaminin ba sa pagbabalik-showbiz?

NAGULAT ang social media sa picture na lumabas kay Julia Montes recently.

Announcement ‘yun ng kanyang management company na nagbabalita na nagbabalik na muli sa showbiz ang aktres.

Biglaan naman kasi ang pagkawala ni Julia sa showbiz na iniwanan ang hanging intriga noon bago siya namahinga ng almost more than a year na sa biglaan pagkawala niya at pananahimik, iniisip ng publiko lalo na ang media na tila may katotohanan ang tsismis na nagtago siya para mailihim ang balita noon na diumano na nagbuntis siya at ang tinutukoy na ama ay no less than ang aktor na si Coco Martin.

Kung maalala pa, walang denial mula sa kampo nina Julia at Coco. Wala rin kumpirmasyon lalo tungkol sa balita.

Ayon sa isang TV reporter, puro lahat paiwas ang dalawa sa isyu kapag tinatanong na lalong naintriga ang marami sa balita tungkol sa ‘buntis’ isyu.

Now that Julia is back, masasagot o sasagutin na kaya niya ang naiwanang intriga na nagbuntis siya at si Coco ang ama ng bata?

Sa ganang akin, hindi naman boy-next-door ang aktor tulad nina Enrique Gil, Daniel Padilla o Alden Richards na kapag may balitang naka-buntis ay isang malaking istorya sa media.

Naawa lang ako sa bata kung sakaling may katotohanan na nagka-baby na si Julia dahil a baby is a gift from God na hindi dapat ikatwa kundi dapat ikatuwa.

Sa estado ni Coco, panahon na marahil na magka-pamilya na rin siya. Nasa tamang edad na siya at stable na ang estado na walang dapat ipangamba.

Gayon din si Julia na nasa marrying age na at sakto lang na magsimula na siya ng kanyang sariling pamilya.

Sa pagbalik showbiz ng aktres, ito ang challenge para kay Julia kung ready na ba siya bigyan linaw at kasagutan ang “buntis” isyu na hindi niya nasagot nang bigla siya namahinga?

Sa pagbabalik niya, maraming magagagandang line-up para sa acting carer niya at isa na dito ang action-serye na 24/7 na nagsisimula na siya mag-training na ipo-produce ng Dreamscape Entertainment para sa ABS-CBN Kapamilya Network.