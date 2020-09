Nadine Samonte, proud sa pagbebenta ng Danggit at Dilis

ADVERTISING

KAHIT NA matagal-tagal nang hindi aktibo sa showbiz ang Starstruck alumna na si Nadine Samonte (ang original Nadine ng showbiz!), hindi maipagkakaila na interesado pa rin ang mga tao sa whereabouts nito lalo na’t isa siya sa leading afternoon drama queens ng Kapuso Network noon.

Ang pagiging asawa at mother of two kids na ang role na kinakarir ngayon ni Nadine. Very hands on mom na ito kina Heather at Austin at loving wife kay Richard Chua (anak ni Isabel Rivas).

Habang malayo sa showbiz limelight ay ang pagiging mommy at pagnenegosyo ang kinabisihan ng aktres. Ang latest online venture niya ay ang pagbebenta ng dried fish products tulad ng danggit at dilis mula sa kanyang D&D Queen of the South store na mahahanap sa Instagram.

Post ni Nadine sa Instagram, “Yes we sell dried fishes na din. You know why? Nung nakatikim ako nito super sarap. Why?

“Actually, matagal na ako bumibili nyan and lagi kami meron dito sa house kasi favorite din ni Heather (panganay ni Nadine) ang danggit and dilis. Etong mga dried fishes na to are fresh from Masbate tapos unsalted lahat kaya masarap.”

“We sell by batches etong mga andito ngayon lahat sold out na po. We will post next batch availability and prices. We have Danggit, sweet Pusit, Palad Flakes, Big dilis boneless and Small dilis… lahat!

Hindi maalat and fresh from Masbate pa tlga kaya malinamnam. Hindi ako nahihiya na magbenta ng ganito kasi sa panahon ngayon kailangan natin maging madiskarte and hindi nakakahiya kasi masarap nga.”

Dahil sa pangangarir ni Nadine sa kanyang pagtitinda online, inaasar na ito ng kanyang asawang si Richard.

“Ang sabi ng asawa ko the new D&D queen daw ako ng south hahaha meaning? Danggit and Dilis hahaha” Nadine shares.

Kunsabagay, marami ngayon ang taga-showbiz na nagve-venture na sa online food selling lalo pa’t kapos talaga sa projects ngayon. Ang ilan sa mga celebrity mommies na naging matagumpay ang kanilang fish products business include Pinoy Big Brother Batch 1 Grand Winner Nene Tamayo at Star Circle Quest graduate na si Neri Naig-Miranda na talagang pinag-uusapan ang mga produkto nila hanggang ngayon.

Isa si Nadine Samonte sa paboritong afternoon teleserye leading ladies ng GMA-7 noon. Bago ito nagdesisyon na mag-settle down ay naging Prinsesa rin ito ng TV5 at may guestings sa ABS-CBN. Mukhang kuntento naman si Nadine sa kanyang family life kaya no wonder kung matagal-tagal pa bago ito gumawa ulit ng TV or Movie project. Benta pa more!